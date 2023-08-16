挺進傳統豬瘟非疫區　7月起全面停止注射豬瘟疫苗

▲7月1日起我國開始進入傳統豬瘟全面停打的階段，所有的豬隻禁止注射傳統豬瘟疫苗，防疫期間畜主應每天主動檢視場內豬隻健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣將成為亞洲地區唯一的傳統豬瘟非疫區國家，自2023年7月1日起我國開始進入傳統豬瘟全面停打的階段，所有的豬隻禁止注射傳統豬瘟疫苗，於1年期間無案例發生，就能向世界動物衛生組織提出傳統豬瘟非疫區的申請，台灣最快將於2025年成為傳統豬瘟非疫區國家。





台南市長黃偉哲表示，台南市養豬場目前有538場，養豬頭數逾54萬頭，為全台第4大養豬縣市，且為六都第一，是台南市相當重要的經濟產業：而非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟是威脅台灣養豬產業的3大重要豬病，後兩者皆曾影響台灣的養豬場，造成產業的經濟損失，老一輩的豬農朋友，都曾經歷此養豬浩劫而心有餘悸。如今台灣防疫有成，除了非洲豬瘟仍被阻絕於國境之外，口蹄疫也於2020年6月正式從我國除名，傳統豬瘟如能徹底從台灣除名，除了守住滷肉飯以外，更能將台灣豬推向國際市場，讓國外朋友也能享受台灣美好的味道。

農業局長李建裕指出，台灣自2006年開始迄今已無傳統豬瘟案例報告，因此在產官學界多次研商會議中取得全面撲滅豬瘟的共識，並在歷經兩年的哨兵豬監測計畫，肉豬及環境中無檢出傳統豬瘟後，確定2023年初展開兩個階段的拔針工作，並從7月1日起國內養豬場進入傳統豬瘟疫苗全面停止注射的階段。

李建裕局長表示，清除豬瘟的效益非常多，包括減少疫苗費用的支出、降低現場人力操作及豬隻緊迫，這都是可以馬上看到的好處；未來清除計畫成功，台灣取得傳統豬瘟非疫區的認證，就能減少進口畜產品衝擊及促進國際競爭力，維護養豬產業的永續經營。

台南市動物防疫保護處於傳統豬瘟拔針期間，為維護豬隻健康工作，將持續進行養豬場生物安全防疫輔導工作及肉品市場，化製場採樣監測，並不定期辦理宣導講習會，提供養豬農友防疫新知，動保處並呼籲業者，防疫期間絕對要嚴格執行養豬場人、車進出管控，運豬車、飼料車及化製車等經常性往返於養豬場間的車輛，應隨時清洗消毒工作，避免病毒傳播。

台南市動保處表示，政府已進行傳統豬瘟疫苗1600萬劑的緊急儲備，隨時可提供全國豬隻2劑的基礎免疫注射；現階段如違規注射傳統豬瘟疫苗經查獲，將依動物傳染病防治條例裁罰新台幣3-100萬元。防疫期間畜主應每天主動檢視場內豬隻健康，如發現有類似豬瘟相關症狀及異常死亡情形，應立即通知本處，防疫專線06-6323039。