農委會推動「豬瘟全面拔針」　輔導肉品屠宰加工廠獲HACCP驗證

▲農委會因應萊豬進口政府推出百億輔導基金，並配合修訂「屠宰肉品衛生安全管制作業要點」與國際接軌，同時全面輔導改善各大養豬場建立HACCP認證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣傳統豬瘟於今年7月1日正式拔針（解除瘟疫），成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，農委會主委陳吉仲今（7）日會同立委蘇治芬、中央畜產會董事長林聰賢、防檢局長邱垂章抵國內最大毛豬生產地雲林了解養豬現況。陳吉仲表示，睽違26年可望恢復出口。

農委會主委陳吉仲表示，因應萊豬進口政府推出百億輔導基金，並配合修訂「屠宰肉品衛生安全管制作業要點」與國際接軌，同時全面輔導改善各大養豬場建立HACCP認證，和榮意公司是國內16家通過的屠宰場之一，也是雲林第1家，從養豬到屠宰、加工、冷鏈一條龍作業獲得認證的屠宰場。

▲參訪和榮意公司屠宰線，從烘烤去毛、屠宰分切到成品包裝全自動化，並透過電腦嚴格管控每一包豬肉符合HACCP標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳吉仲指出，種豬的傳統豬瘟7月1日正式拔針，預計明年6月向WOAH（世界動物衛生組織）申請為非疫區後，近期內先出口菲和澳門等地，將來恢復銷往日本也指日可待，等待26年終可讓台灣豬重新再回到國際市場，這是養豬產業的大好消息。

和榮意董事長陳東意也細說如何從日宰30頭到目前產線滿載400頭如今又通過HACCP的經過，很感謝政府的協助，回顧當年和時任縣長的蘇治芬全國走透透力拼「雲林快樂豬」再創造如今的成績，他十分感動與感激。

陳吉仲強調，台灣豬聞名世界，如今3大疫病已解除，未來輔導更多HACCP廠進軍日本、歐盟等市場，台灣肉品升級國際競爭力已作好準備，更將投入養豬環境改善，包括排洩物轉成沼氣發電，讓養豬產業進入新時代。