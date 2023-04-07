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為毛小孩防疫！花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年目標2萬隻

▲狂犬病是一種人畜共通疾病，在常溫動物身上可造成嚴重腦炎而致命。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

狂犬病是一種人畜共通疾病，在常溫動物身上可造成嚴重腦炎而致命。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

狂犬病是一種人畜共通疾病，在常溫動物身上可造成嚴重腦炎，目前國內雖然發生案例大多仍是以野生動物「鼬獾」及「白鼻心」為主，但為加強保護民眾及家中毛孩健康，花蓮縣政府協調各鄉鎮公所規劃辦理巡迴狂犬病預防注射，今年預計達成目標數約為兩萬隻犬貓。

縣長徐榛蔚表示，疾病管控攸關民眾與動物生命安全和健康，隨著人口老化及少子化的影響，國人飼養毛孩的數量已是逐年攀升，故人畜共通疾病便是一個不可輕忽的環節，其中防範「狂犬病」更是重之中重。請有飼養毛孩的民眾務必跟隨政府政策推動，每年幫毛孩「打」一劑狂犬病疫苗，保護牠也愛護家人。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，依據中央統計資料顯示，花蓮縣為鼬獾及白鼻心等野生動物狂犬病陽性高風險地區，自2013至2021年花蓮縣共檢出130例鼬獾及2例白鼻心狂犬病陽性案例；另去年年迄今年二月底止，共檢測出2例鼬獾狂犬病陽性。為防範狂犬病疫情傳播，持續辦理狂犬病預防注射工作，自即日起，狂犬病疫苗預防巡迴注射及寵物登記工作已經開跑，民衆在接到縣府寄送的紅色注射通知單後，攜帶證件及犬貓前往巡迴地點可「免費」施打狂犬病疫苗及寵物晶片植入。

▲狂犬病是一種人畜共通疾病，在常溫動物身上可造成嚴重腦炎而致命。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮民衆在接到縣府寄送的紅色注射通知單後，攜帶證件及犬貓免費施打狂犬病疫苗及寵物晶片植入。

周黃得榮呼籲，面對狂犬病的威脅，請民眾切勿過度擔心，謹遵守「二不一要」原則，即可大為降低狂犬病在人畜間傳播風險：「不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗」。違者畜主可處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

動防所補充，民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口十五分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

各鄉鎮之巡注射場次、時間、地點或調整更新等資訊，民眾可直接逕上花蓮縣動植物防疫所（動防所）官網或臉書（FB）查詢。

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