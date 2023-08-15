王正坤受德國藥廠邀開課　安全注射膠原蛋白增生劑改善臉部皺紋

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀開課，指導醫師如何安全注射臉部填充物，來避免血管栓塞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，2023年透過英國劍橋出版社出版英文醫學教科書，撰寫膠原蛋白增生劑(collagen biostimulator)，供歐美醫師學習如何安全注射膠原蛋白增生劑，闡述生物材料，如何刺激皮膚增生自體膠原蛋白來填補凹陷皺紋。

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生產膠原蛋白增生劑的德國藥廠邀請王正坤醫師開課，指導醫師如何安全注射臉部填充物，來避免血管栓塞。王正坤醫師指出，臉部老化凹陷皺紋是很多人的困擾，隨著中老年人口不斷增加，臉部除皺的患者有增加的趨勢，填補臉上的凹陷皺紋，可以注射填充物，包含玻尿酸、膠原蛋白、晶亮瓷等。注射臉部填充物，最怕血管栓塞副作用，導致皮膚壞死或眼睛失明。因此安全注射成為多年來的熱門課程。

王正坤醫師表示，導致血管損傷的機轉有兩大類，一類是血管外部的填充物壓迫血管，另一類是血管內部的填充物阻塞血管，這兩類情況都會導致缺血性壞死。避免壓迫血管的方法是，不要在同一個地方注射太多填充物，因為太大量的填充物會壓扁血管，造成血流不通。避免血管內栓塞的方法是，不要把填充物打入動脈或靜脈的管腔裡面，所以醫師必須每天研讀大體解剖書籍，實地練習操作，避開血管的位置，才不會造成血管損傷。

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。

王正坤醫師所創立藝群醫學美容集團，旗下有12家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司。德國藥廠邀請王正坤醫師示範晶亮瓷的注射技術，指導醫師們注射技巧與醫學作用機轉。王正坤醫師表示晶亮瓷含有30％的羥基磷灰石鈣(CaHA)晶球體，與70％的CMC凝膠載體，注射在凹陷皺紋之後，CMC凝膠載體產生快速填充的效果，而羥基磷灰石鈣(CaHA)晶球體形成類似鷹架的支架，吸引纖維母細胞來製造新的膠原蛋白，進而達到填補凹陷皺紋的目的。

王正坤醫師特別提到晶亮瓷的安全性與副作用等問題，高濃度的晶亮瓷，比較硬，支撐力比較好，持續時間也比較久，但是容易形成皮下硬塊的副作用。因此歐美醫師推出加水稀釋法，稱為超稀釋Hyperdilution，把質地較硬的晶亮瓷，稀釋成為2倍到4倍的體積，變成比較柔軟的膠體，會變得比較容易注射，雖然減少晶亮瓷硬度就是減少支撐力道，但是相對可以減少皮下硬塊的副作用。王正坤醫師強調，民眾要把握一個原則，注射填充物進行醫美治療時，安全永遠比美麗更重要。