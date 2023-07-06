全國豬隻7月起豬瘟拔針　陳建仁：朝亞洲唯一非疫區國邁進

▲全國豬隻7月起豬瘟拔針，陳建仁期許朝亞洲唯一非疫區國邁進。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

農委會6日再行政院會報告「傳統豬瘟拔針」，繼成功撲滅口蹄疫後，今年7月1日進入全國豬隻全面停打豬瘟疫苗階段，進一步朝傳統豬瘟拔針非疫區目標邁進。院長陳建仁期許，台灣能成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟之非疫區國家，請各部會全力配合農委會並持續與地方政府及產業界密切合作、聯繫及協調，讓停打疫苗過程圓滿順利。

陳建仁指出，台灣目前是東亞唯二之非洲豬瘟非疫國，歷經24年的努力，我們成功撲滅口蹄疫，成為亞洲少數的非疫區；目前更進一步朝向傳統豬瘟拔針非疫區的目標邁進，如果順利達成目標，屆時臺灣將成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟之非疫區國家。

陳建仁表示，政府積極推動豬瘟停打疫苗措施，各項監測結果顯示，未發現野外病毒株活動情形，並且在今年7月1日進入全國豬隻全面停打豬瘟疫苗的階段。

陳建仁說，請各單位務必與地方政府攜手落實全面防疫訪視、強化主被動監測、屠宰衛生檢查、環境監控及產業風險溝通，特別是和產業界密切合作、聯繫及協調，讓停打疫苗過程圓滿順利，同時請各部會全力配合農委會，加強各項防檢疫工作，務必要防堵境外疫病入侵。