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徐富癸辭處長投入屏南立委選戰　屏東縣長周春米：心想事成

▲徐富癸辭處長投入屏南立委選戰 。（圖／屏東縣政府提供）

▲徐富癸辭職投入屏南立委選戰 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨提名策略小組擬提名屏東縣政府民政處長徐富癸參戰屏縣第二選區立委（屏南），徐富癸今(16)日提出辭呈，決定全心投入選戰；他並參加最後一次主管會報和縣府團隊道別，周春米縣長特別給予祝福，希望徐富癸面對不到5個月的嚴竣挑戰，最後能夠心想事成！

徐富癸表示，自從參選消息曝光後，很多親友都打電話給他表達「嘸甘」，擔心他沒錢沒勢如何選，他的太太更打趣說「從今後要叫他小蝦米」，因為小蝦米要對抗大鯨魚，但他說「我不怕！」，因為有大家當他的後盾！

徐富癸在縣府服務超過8年，與縣府團隊建立深厚情誼和默契；周春米講到最後一度哽咽，徐富癸更是還沒開口道別就紅了眼眶，差點說不出話，現場氣氛離情依依。主管會報後，周縣長批准了徐富癸的職呈，職缺由民政處副處長楊新發代理。

周春米說，她擔任立委時就認識徐富癸，常常聽潘孟安或其他人說「有代誌找富癸」，被人掛在嘴邊，顯示對他的信任，也代表他值得被大家信任。

「人生的劇本不能偷看，就像她自己也沒想到自己會走到舞台前」，周春米感性的說，徐富癸參選她有些不捨，畢竟他協助她許多事務，但相信徐富癸參選的時間點剛剛好，是老天爺做的最好安排。

徐富癸則感謝周縣長的厚愛，也感謝潘前縣長的知遇之恩，強調他會秉持初衷，用過去的服務及他在縣府的努力工作經驗，爭取支持與肯定，「做就對了！」，他打趣說，希望未來有機會爭取更多經費到屏東，讓縣府團隊的老同事們更忙一些，大家可不要罵他！

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