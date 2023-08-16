潘一全嗆無情關公、當選吃素　考紀會關切後改口「支持侯友宜」

▲南投縣副議長潘一全改口，自稱唯一支持侯友宜。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

今年5月南投縣長議長何勝豐開第一槍退黨力挺郭台銘，7月時彰化縣長謝典林相繼退黨，國民黨地方要角退黨之勢暗潮洶湧，國民黨籍南投縣副議長潘一全也在臉書開嗆國民黨總統參選人侯友宜當年不理韓國瑜，現在又怕郭台銘拿關公來說嘴，是「無情關公」，更稱侯若選上總統，「我就一輩子吃素」。對此，國民黨考紀會主委黃怡騰今（16）日受訪表示，潘一全事後已有進一步解釋，他會唯一支持侯友宜。

潘一全日前深夜開砲侯友宜，「關公是什麼樣的人，就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，侯友宜是這種人嗎？別人需要他時把人家當空氣，現在須要人家幫他，就說他拜關公他的關公是那一國的？」潘一全嘲諷，「侯友宜的無情關公，不要自己感覺良好，侯友宜一定不會當選。你如會當選，我一輩子吃素」。

此舉是否已踩黨紀紅線？黃怡騰受訪時指出，據了解，潘一全事後還是表達唯一支持侯友宜，黨也希望潘能多講一些正面的話來影響選戰，希望用更多動作來支持侯友宜。

至於近期郭台銘政治動作頻頻，外界解讀醞釀獨立參選，許多黨籍議員、地方民代也都不避諱替郭站台，黨紀是否要再嚴格？黃怡騰說，自己還是站在主委角度重申，本黨對於總統支持的態度，723全代會後做成決議，提名侯友宜為總統參選人，黨員應該根據黨章，參政公職人員也要按照公約支持黨的候選人，違反的行為會依照黨章規定處理，構成處罰的就會根據具體行為處分。