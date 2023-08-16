下軍令！民進黨徵召潘孟安人馬戰蘇家　高層：支持者不會分裂

▲民進黨屏東立委參選人徐富癸。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（16日）通過徵召屏東縣前縣長潘孟安核心幕僚、屏東縣民政處長徐富癸，參選屏東縣第二選區（屏南）立委，對戰同被視為泛綠陣營的無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳。徐富癸會後發表參選聲明，暗酸「屏南的綠色版塊始終是遺憾，也讓屏南的守護與照顧在台灣最南端缺一角」；黨副秘書長黃建嘉受訪時也強調，徐是民進黨在屏南唯一的人選，「支持者不會分裂」。

民進黨今天下午循例召開中執會，民進黨發言人張志豪會後轉述代理會議主席柯建銘致詞表示，徐富癸曾經擔任《聯合報》恆春駐地記者3年，深入恆春半島每個角落跑新聞，後來擔任潘孟安立委服務主任10年，其中7年主要上班地點在東港服務處，但每週固定的服務時間，陪著當時的潘孟安立委及律師分別在東港、恆春做選民服務，平日則是第一線處理鄉親接待及服務案件。

柯建銘表示，徐富癸嫻熟縣府運作，未來若有機會進入立法院，以過去的服務經驗，一定可以馬上扛起守護屏南的責任，從中央到地方，做好服務，解決民眾的難題。他說，屏東建設需要中央、地方聯手處理，徐有能力扮演最重要的橋樑，配合屏東縣長周春米，以地方需求為優先，爭取最多的中央資源到屏東，成為屏南最佳代言人跟守護者。

此外，面對蘇震清昔日曾為民進黨籍，引發黨內對「泛綠分裂」的擔憂，黃建嘉會後受訪強調，綠營支持者不會分裂，徐富癸是民進黨唯一的候選人，黨中央也將下達動員令與軍令，後續絕對會有很強的爆發力，「全黨上下團結一致，毫無懸念，毫無疑問」，未來民進黨主席賴清德、賴清德競選總幹事潘孟安、周春米都將全力輔選。

徐富癸也發表參選聲明表示，屏東縣只有兩席立委，屏北已經有民進黨立委鍾佳濱，屏南的綠色版塊始終是遺憾，也讓屏南的守護與照顧在台灣最南端缺一角，因此，在距離選舉投票剩不到5個月之際，為了捍衛民進黨的價值，完成「總統當選、國會過半」的目標，他決定勇敢走向幕前，全力以赴，並且把選舉口號定為「拚！堅持向前」，相信自己一定能得到選民認同，贏得最後的勝利。