6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

記者李宜秦／台北報導

今日清晨開始北部受到線狀對流移入影響，陸續出現明顯降雨，尤其是桃園以北的沿海要留意短延時強降雨，今日整天天氣都不穩定，中南部也正有對流移入，將陸續出現瞬間較大雨勢。

▲對流雲系移入北部陸地帶來明顯降雨。（圖／氣象局）

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氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日桃園市地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，今日到周六受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，目前北台灣有線狀對流雲系移入，一旦對流影響陸地，就可能造成短延時強降雨，若對流滯留陸地，累積雨量也會相當可觀，今日新竹以北要留意強降雨。

今日白天西半部降雨都會比較明顯，目前中南部也有對流雲系發展移入，陸續會出現瞬間較大雨勢，山區午後容易有局部大雨，而東半部是以午後降雨為主，入夜後雨勢會緩和，但到了晚上中南部的降雨反而會增加。周日後低壓帶影響減小，各地降雨趨緩。

另外太平洋高壓南側及西側，也就是日本南方海面上，未來可能有熱帶系統生成，不過實際發展狀況仍要繼續觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）