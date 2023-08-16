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台大圖書館裝修「超美室內照」曝！校友捐款「致強大廳」取名有含義

▲▼台大總圖完成裝修後首度曝光，命名為「致強大廳」，今天舉行揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大總圖完成裝修後首度曝光，命名為「致強大廳」，今天舉行揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學圖書館現址啟用至今近25年，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，近期完工後在今（16日）舉行揭牌儀式，命名為「致強大廳」。校長陳文章指出，謝南強捐贈台大圖書館整修與國際學院與社科院，總捐助金額超過一億元。台大前校長管中閔也表示，總圖是椰林大道最壯觀建築物，台大師生成為新空間最大受益者。

台大圖書館從1998年11月啟用，在服務近4分之1世紀後，館舍設備需要更新，空間也需重新規劃，在台大前校長管中閔及前副校長周家蓓積極推動下，獲得經濟系校友謝南強經費支持，近日正式完工，今天舉行揭牌儀式，包括管中閔、台大校長陳文章、謝南強姪女謝育如等人都到場參與。

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▲▼台大總圖完成裝修後首度曝光，命名為「致強大廳」，今天舉行揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大總圖完成裝修後命名為「致強大廳」，台大校長陳文章（圖右）致贈鮮花，感謝謝南強捐贈，並由其姪女謝育如（圖左）代表接受。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章指出，圖書館是台大非常重要空間，非常感念謝南強的捐贈，包括圖書館整修與國際學院與社科院，總捐助金額超過一億元。而謝南強為台灣棒球之父謝國城長子，謝南強還把謝國城的相關作品與文物捐贈台大，目前也在台大圖書館展出。

今年1月才卸任台大校長的管中閔，依舊不改幽默個性，致詞時提及，這是半年多來第一次八點多起床，為的就是參與今天上午揭幕儀式。管中閔表示，自己到國外大學參訪，多數大學都會帶我去參觀該校圖書館，而台大總圖雖然是椰林大道上最壯觀建築物，但不同時代，師生對圖書館需求不同，必須隨時代更新與進步，透過這次更新，師生成為最大受益者。

謝南強姪女謝育如代表謝南強出席，她在致詞時表示，伯父感謝台大，也覺得要飲水思源，故很榮幸將這個禮物獻給台大師生，命名為「致強大廳」，就是希望鼓勵台大人「學以致用、莊敬自強」，也感謝台大設立謝國城文物展，展示其父親。

▲▼台大圖書館現址啟用至今近25年，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，近期完工後在今天舉行揭牌儀式，新空間命名為「致強大廳」。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大圖書館新空間命名為「致強大廳」，現場還有謝國城文物展。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大圖書館現址啟用至今近25年，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，近期完工後在今天舉行揭牌儀式，新空間命名為「致強大廳」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大圖書館現址啟用至今近25年，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，今天舉行揭牌儀式，新空間命名為「致強大廳」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大圖書館現址啟用至今近25年，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，近期完工後在今天舉行揭牌儀式，新空間命名為「致強大廳」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大圖書館現址啟用至今近25年，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，近期完工後在今天舉行揭牌儀式，新空間命名為「致強大廳」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大圖書館一樓新空間「致強大廳」概況。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大圖書館現址啟用至今近25年，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，近期完工後在今天舉行揭牌儀式，新空間命名為「致強大廳」。（圖／記者許敏溶攝）

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