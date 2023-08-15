光寶科宋恭源捐台大2億元！擬邀諾貝爾獎得主來台

▲台大今天舉辦「宋恭源先生頂尖研究講座」捐贈儀式。圖左為光寶集團創辦人宋恭源，右為台大校長陳文章。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

為協助台大投入前瞻研究，光寶集團創辦人宋恭源今（15日）捐贈2億元給台大，設置頂尖研究講座。台大表示，將以此經費邀請諾貝爾獎得主等級的國際重量級學者到台大，包括半導體及數據科學、量子科技、漢學等領域，希望藉由其國際學術網絡資源，協助台大推動國際交流合作，並強化國際競爭力及影響力。

台大校長陳文章和光寶集團創辦人宋恭源，今天在台大進行「宋恭源先生頂尖研究講座」捐贈儀式，宋恭源將從2023年到2032年，每年捐贈2000萬元，10年共捐贈2億元，設置頂尖研究講座，協助台大邀請國際頂尖學者來校擔任短期或長期講座教授，包含半導體及數據科學、永續與綠色能源、精準醫療、量子科技、漢學、法學研究等領域，並與台大相關領域研究團隊進行更進一步的各項學術深度交流。

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台大校長陳文章指出，今年4月與宋恭源說明台大未來研究機構設立與人才培育計劃時，宋恭源體認到此講座學者，對提升台大國際影響力及台灣高教重要性，慨捐成立此研究講座，讓台大能有機會邀請像是諾貝爾獎得主等級的國際重量級學者來到校園，對台大邁向頂尖世界一流大學國際路上將走得更穩健、踏實。

陳文章進一步表示，台大在教育部高教深耕計畫第二期通過10個特色研究中心，除鏈結國際學術機構、國內學研機構及企業界打造全球頂尖研究中心外，並加強建構與全球重點姊妹校的種子計畫及研究計畫、合設實驗室及研究中心，和執行多項核心研究群的國際加值計畫。未來台大將以上述頂尖研究中心及核心研究群為基礎，設立「亞洲高等研究院」，而其中重要環節為世界級學者來台大進行講座教研。

宋恭源則表示，台灣之所以是幸福之地，最重要因素就是「人」，而要培養好的人才，最關鍵就是在「教育」。台大是台灣最高學府，希望能貢獻一己之力點燃第一道通往世界級的學術之光，邀請到國際諾貝爾獎等級的大師來台，激發老師在學術上更多的深入交流，為台灣培養更多優秀的世界級人才。