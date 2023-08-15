台大分發入學管道佔比全國第二　校方：明年申請入學擬增至5成

▲台大預計明年繁星推薦招生佔比，將從目前10.5%往上調升至12%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學考試分發入學今（15日）放榜，台灣大學今年分發入學管道共錄取1561人，全部額滿沒缺額。台大註冊組主任李宏森指出，今年教育部核定台大考試分發入學名額佔比37%，為全國第二高，明年將會往下調，其中申請入學佔比希望往上調升到50％，繁星推薦則計畫從目前10.5%往上調升至12%，但實際招生名額與比例仍要依照教育部核定人數而定。

分發入學今天放榜，今年共有29校缺額6464人，創下10年來次高，若以缺額數來說，文化大學缺額1342人最多，另包括大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學，缺額數都超過500人。。包括台大、政大、清大等頂大則沒有缺額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宏森表示，教育部核定台大今年分發入學管道招生名額1311人，佔比37％為全國第二高，僅次於政大，加上受到去年「高分低就」影響，回流到分發入學管道名額共1561人，佔總招生名額44％，但依舊是滿招，沒有缺額。

若以各高中錄取人數來區分，李宏森表示，建中錄取187人最多，其次為北一女163人、師大附中118人，台中一中86人，雄中69人。

不過，李宏森指出，台大明年將調整個人申請、繁星推薦與分發入學三個管道招生比例，目前分發管道佔總招生名額37%將往下降，繁星推薦則會從目前10.5%，希望明年往上調升到12%，而個人申請今年佔比49％，希望明年再調升1到2％，目標為50％，但實際招生名額與比例，仍要依照教育部核定人數而定。