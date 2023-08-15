　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大分發入學管道佔比全國第二　校方：明年申請入學擬增至5成

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大預計明年繁星推薦招生佔比，將從目前10.5%往上調升至12%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學考試分發入學今（15日）放榜，台灣大學今年分發入學管道共錄取1561人，全部額滿沒缺額。台大註冊組主任李宏森指出，今年教育部核定台大考試分發入學名額佔比37%，為全國第二高，明年將會往下調，其中申請入學佔比希望往上調升到50％，繁星推薦則計畫從目前10.5%往上調升至12%，但實際招生名額與比例仍要依照教育部核定人數而定。

分發入學今天放榜，今年共有29校缺額6464人，創下10年來次高，若以缺額數來說，文化大學缺額1342人最多，另包括大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學，缺額數都超過500人。。包括台大、政大、清大等頂大則沒有缺額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宏森表示，教育部核定台大今年分發入學管道招生名額1311人，佔比37％為全國第二高，僅次於政大，加上受到去年「高分低就」影響，回流到分發入學管道名額共1561人，佔總招生名額44％，但依舊是滿招，沒有缺額。

若以各高中錄取人數來區分，李宏森表示，建中錄取187人最多，其次為北一女163人、師大附中118人，台中一中86人，雄中69人。

不過，李宏森指出，台大明年將調整個人申請、繁星推薦與分發入學三個管道招生比例，目前分發管道佔總招生名額37%將往下降，繁星推薦則會從目前10.5%，希望明年往上調升到12%，而個人申請今年佔比49％，希望明年再調升1到2％，目標為50％，但實際招生名額與比例，仍要依照教育部核定人數而定。

ET快訊
最美英文老師遭電視台開除　她3點回應
LIVE／館長陳之漢來了！柯P高嘉瑜一秒上身　呂捷笑岔氣
《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年
台語歌王深夜急診！　家屬曝最新病況
快訊／大學火警！6歲、11歲男童送醫
賴清德首提「無台灣獨立路徑」　「中華民國」國名不用改
快訊／NCT泰一嚴重車禍！　動手術工作取消
快訊／爆紅景點5天奪2命！　男送醫不治
85度C跌落神壇　他曝「致命缺點」！1優勢美國人卻熱愛
快訊／反告陳時中賠100萬！　判決出爐
舊iPhone被降速！蘋果砸160億和解　每人獲賠2075元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從小立志行醫！課餘深入偏鄉服務　東山高中「暖男」錄取台大醫科

「妹子面試說2句話」工作秒掰！主管認了：2類人最容易錄取

成功爭取預算！文化部擴大補助「縣市文資保存經費」歷年新高

市占30%！立樂鈣乳劑驚見不明黑色污漬　評估「有風險」回收5025瓶

拒媽買GP堅持要勁戰！大一生怒：綽號被叫39800你們負責嗎？

爸媽取名「愛用冷門字」根本不會念！過來人曝2情況更困擾：真的煩

政大書城花蓮店也不關了！8月底前買書送超商咖啡、霜淇淋兌換券

高市全運會游泳隊選拔爆爭議　她控「2選手走後門」：完全不公平

循環杯上路7個月「僅3成民眾用過」　環團建議提供價差誘因

製藥產業知多少？　百萬YTer：這間「巨頭藥廠」超重視臺灣

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

從小立志行醫！課餘深入偏鄉服務　東山高中「暖男」錄取台大醫科

「妹子面試說2句話」工作秒掰！主管認了：2類人最容易錄取

成功爭取預算！文化部擴大補助「縣市文資保存經費」歷年新高

市占30%！立樂鈣乳劑驚見不明黑色污漬　評估「有風險」回收5025瓶

拒媽買GP堅持要勁戰！大一生怒：綽號被叫39800你們負責嗎？

爸媽取名「愛用冷門字」根本不會念！過來人曝2情況更困擾：真的煩

政大書城花蓮店也不關了！8月底前買書送超商咖啡、霜淇淋兌換券

高市全運會游泳隊選拔爆爭議　她控「2選手走後門」：完全不公平

循環杯上路7個月「僅3成民眾用過」　環團建議提供價差誘因

製藥產業知多少？　百萬YTer：這間「巨頭藥廠」超重視臺灣

搶救畫面曝！東澳隧道5車連撞釀3傷　拖吊困難延至下午3時搶通

警消穿「A級防護衣」！台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

到台南某科大參加暑期營隊…男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

空品良好日數201天！上半年空氣品質全國最優在台東

吃得到頂級紐約克牛排！A CUT首推午間商業套餐　每位2200元起

楊祐寧突脫口一句「我跟太太很久沒做了」！性治療影集邀Ella啪啪啪

教英文髒話主播夢碎？　20萬網紅Peggy「3點澄清」

「香港1家5口+新加坡新婚夫妻」卡努風災受困　仁愛警消先後救出

錦屏黑熊傷癒重返山林　部落協力野放史上首例

啦啦隊女神爆「有靈異體質」！　驚見同學被鬼附身...公開超毛經歷

生活熱門新聞

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

分發入學放榜！29校缺額6464人「文化大學1342人最多」

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看：太過真實

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

更多熱門

相關新聞

分發入學缺額創10年次高　管理、財經、外語學群學生缺最多

分發入學缺額創10年次高　管理、財經、外語學群學生缺最多

112學年大學分發入學今（15日）放榜。今年共有29校缺額6464人，創下10年來次高。若以學群區分，管理學群缺額1273人最多，其次為財經學群763人、外語學群703人。考分會指出，上述情況和往年類似，也反映整個社會就業氛圍，建議各大學要經營出自己特色，提供學生跨領域課程，吸引學生就讀，或者開拓外籍生。

分發入學放榜！29校缺額6464人「文化大學1342人最多」

分發入學放榜！29校缺額6464人「文化大學1342人最多」

考試分發入學今放榜「查詢看這」　錄取率預估接近99%

考試分發入學今放榜「查詢看這」　錄取率預估接近99%

父中風陷困境樂天女孩咬牙苦撐　警募60萬暫渡難關

父中風陷困境樂天女孩咬牙苦撐　警募60萬暫渡難關

15萬件假隔離衣送台大　得力總經理遭訴

15萬件假隔離衣送台大　得力總經理遭訴

關鍵字：

台大分發入學繁星推薦申請入學

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

Lisa和世界首富兒又被拍到了

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面