父中風陷困境！樂天女孩咬牙苦撐考上研究所　警募60萬暫渡難關

▲▼父親中風家計陷入困境，樂天女孩咬牙苦撐，警方募款60萬元協助暫渡難關。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市23歲顏姓女子自幼和父親相依為命，家計全靠父親，不幸日前父親腦中風只得安置安養院，經濟頓陷困境，生性樂觀的顏女不向命運低頭，認為唯有讀書才能改變一生，不但咬牙念完醫學院，還考取台大研究所，不過沒錢什麼都別談了。台中市警四分局得知這個感人的勵志女孩，募款60萬讓她暫渡難關，顏女感動不已，將帶著這份愛心北上，好好念書，回報社會。

台中市警察局第四分局春社派出所所長邱量虔長期以幫助弱勢團體為志業，日前從轄區居民得知，南屯區文心路一段租屋的顏姓女大生家計陷入困境，父親罹患急性腦中風，雖經緊急搶救挽回一命，但自此喪失生活自理能力，需專人全日照顧。

在沒有親友協助下，顏女一方面擔心父親在安養院的龐大安醫藥費；另一方面，8月下旬將北上攻讀研究所，此情況讓她憂心不已，陷入兩難。

顏女自幼與父親相依為命，長期受社福團體、慈善基金會等機關援助，但並未因出身貧困而自暴自棄，在其清瘦的外表下，展現出超齡的成熟，堅毅的眼神裡透露出深知「一旦放棄，就沒有機會了」的積極心態，因此咬牙半工半讀從中山醫學大學畢業，又考取台大研究所，因為她知道，只有努力讀書才是翻轉人生的唯一機會。

邱量虔得知後，看著與其女兒年齡相仿的顏女，不向命運低頭的意志，內心感動莫名，決心助顏女解決燃眉之急；在分局長李建興號召下，集結劉士州議員、台中精密科學園區廠協會、台中市青山獅子會等民間團體的愛心，募得近60萬元，轉送顏女手中，另一方面，也動員同仁、警專實習生，到顏女租屋處協助清理搬運家具，省去搬家費用。

顏女再三感謝，她將帶著這份大愛和眾人祝福安心北上求學，不管遇到多大的困難，都會勇敢地走下去，更期許未來能回報社會。