　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父中風陷困境！樂天女孩咬牙苦撐考上研究所　警募60萬暫渡難關

▲▼父親中風家計陷入困境，樂天女孩咬牙苦撐，警方募款60萬元協助暫渡難關。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼父親中風家計陷入困境，樂天女孩咬牙苦撐，警方募款60萬元協助暫渡難關。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市23歲顏姓女子自幼和父親相依為命，家計全靠父親，不幸日前父親腦中風只得安置安養院，經濟頓陷困境，生性樂觀的顏女不向命運低頭，認為唯有讀書才能改變一生，不但咬牙念完醫學院，還考取台大研究所，不過沒錢什麼都別談了。台中市警四分局得知這個感人的勵志女孩，募款60萬讓她暫渡難關，顏女感動不已，將帶著這份愛心北上，好好念書，回報社會。

▲▼父親中風家計陷入困境，樂天女孩咬牙苦撐，警方募款60萬元協助暫渡難關。（圖／台中警方提供，下同）

台中市警察局第四分局春社派出所所長邱量虔長期以幫助弱勢團體為志業，日前從轄區居民得知，南屯區文心路一段租屋的顏姓女大生家計陷入困境，父親罹患急性腦中風，雖經緊急搶救挽回一命，但自此喪失生活自理能力，需專人全日照顧。

▲▼父親中風家計陷入困境，樂天女孩咬牙苦撐，警方募款60萬元協助暫渡難關。（圖／台中警方提供，下同）

在沒有親友協助下，顏女一方面擔心父親在安養院的龐大安醫藥費；另一方面，8月下旬將北上攻讀研究所，此情況讓她憂心不已，陷入兩難。

▲▼父親中風家計陷入困境，樂天女孩咬牙苦撐，警方募款60萬元協助暫渡難關。（圖／台中警方提供，下同）

顏女自幼與父親相依為命，長期受社福團體、慈善基金會等機關援助，但並未因出身貧困而自暴自棄，在其清瘦的外表下，展現出超齡的成熟，堅毅的眼神裡透露出深知「一旦放棄，就沒有機會了」的積極心態，因此咬牙半工半讀從中山醫學大學畢業，又考取台大研究所，因為她知道，只有努力讀書才是翻轉人生的唯一機會。

邱量虔得知後，看著與其女兒年齡相仿的顏女，不向命運低頭的意志，內心感動莫名，決心助顏女解決燃眉之急；在分局長李建興號召下，集結劉士州議員、台中精密科學園區廠協會、台中市青山獅子會等民間團體的愛心，募得近60萬元，轉送顏女手中，另一方面，也動員同仁、警專實習生，到顏女租屋處協助清理搬運家具，省去搬家費用。

顏女再三感謝，她將帶著這份大愛和眾人祝福安心北上求學，不管遇到多大的困難，都會勇敢地走下去，更期許未來能回報社會。

ET快訊
「壽山特技猴」耍帥騎車挑釁警！　結局沒讓人失望
越南空姐下海「高級茶價碼」曝！　她26歲狂賺百萬
快訊／遭爆不倫梁朝偉還生子　25歲「人間芭比」女星發聲了！
快訊／國家警報大響！　4縣市大雨特報
「台灣1神物爆紅」韓國妹子用上癮：冷到尖叫！　日本妹也買一堆
威秀6折優惠還在！花旗換星展　刷卡攻略一次看
粿粿1歲女先天聽力受損　老公潰堤大哭！見「寶寶1表情」心碎了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4年前落選！鄉代捲土重來終勝選　又因1票「300元」被判當選無效

工人斜槓變獵人！南投山區打飛鼠　警深夜埋伏...第6次終於逮到他

桃園鐵皮屋搞推筒子賭場...警凌晨攻堅　53賭客傻眼

工地吊臂傾斜砸毀電箱　新北永和部分住戶停電...台電緊急搶修中

父中風陷困境！樂天女孩咬牙苦撐考上研究所　警募60萬暫渡難關

女被潑不明液體「還有異味」　警秒找到噁男...最高開罰1500

壽山淪機車族耍帥熱點！4特技猴騎車還挑釁警察　結局沒讓人失望

新北男騎車撞樹「離家僅5分鐘」四肢慘變形慘死　慈父悲痛認屍

阿北遭詐要滙錢給「未見面妻子」　還嗆警：老婆不跟你要錢嗎？

騎士接受盤查太緊張...忘了姓名　毒咖啡包印「兩津勘吉」警傻眼

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

賀瓏轟侯昌明「沒代表作還住豪宅」　陶晶瑩秒變臉..葉天倫：這是惡意

4年前落選！鄉代捲土重來終勝選　又因1票「300元」被判當選無效

工人斜槓變獵人！南投山區打飛鼠　警深夜埋伏...第6次終於逮到他

桃園鐵皮屋搞推筒子賭場...警凌晨攻堅　53賭客傻眼

工地吊臂傾斜砸毀電箱　新北永和部分住戶停電...台電緊急搶修中

父中風陷困境！樂天女孩咬牙苦撐考上研究所　警募60萬暫渡難關

女被潑不明液體「還有異味」　警秒找到噁男...最高開罰1500

壽山淪機車族耍帥熱點！4特技猴騎車還挑釁警察　結局沒讓人失望

新北男騎車撞樹「離家僅5分鐘」四肢慘變形慘死　慈父悲痛認屍

阿北遭詐要滙錢給「未見面妻子」　還嗆警：老婆不跟你要錢嗎？

騎士接受盤查太緊張...忘了姓名　毒咖啡包印「兩津勘吉」警傻眼

任容萱揪S.H.E復刻「9年前合照」敲碗巡演！　歌迷嗨翻：更青春更美

Lisa度假行頭解析！凱特王妃愛牌洋裝、CELINE針織衫搭比基尼超性感

黃偉哲虧「母雞弱小雞跑光」　侯友宜直搗賴清德本命區：大家都在啊！

雷／《災後2》才播3集他被炸死了　孫浩俊認有遺憾：早就知劇本

南韓隨機殺人64歲婦遭撞死　丈夫「悲痛發聲」：老婆是我大學初戀

遊大陸又貴又麻煩　上海入境旅客大減6成

4年前落選！鄉代捲土重來終勝選　又因1票「300元」被判當選無效

旅外陸客優先恢復來台觀光　旅行業讚「好的發展」

詹詠然搶10大戰逆轉勝！　晉級蒙特婁網賽女雙4強

烏克蘭徵兵官員驚爆貪污！　澤倫斯基怒了：全部解職

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

無照夜衝被抓　大學生哭求警放過

快訊／台東嚴重車禍！重機騎士失去心跳　送醫不治

身障者停「殘障車位」竟挨罰　原因曝

正妹刺青師遭男友家暴癱瘓臥床

補習班主任拐當內衣模特　5少女淪性奴

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

女看護愛上8旬喪偶老翁　竟怒殺假想情敵

一級毒品判無期部分違憲　法務部回應

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

線西今晚送肉粽路線曝光！生人迴避

即／貢寮貨櫃車碰撞機車！　騎士「鮮血流滿地」慘死

更多熱門

相關新聞

啦啦隊女神「身體出狀況」臨陣缺席

啦啦隊女神「身體出狀況」臨陣缺席

中職啦啦隊「樂天女孩」成員Yuri（陳怡叡），以甜美外表和火辣身材圈粉無數，還曾在網紅「台南Josh」舉辦的樂天女孩總選舉中贏過李多慧奪冠，展現高人氣。她原定在今（11日）樂天桃猿對富邦悍將的比賽中登場，不料賽前她突然在IG宣布因身體不適而請假，也特別向到場球迷表達歉意。

15萬件假隔離衣送台大　得力總經理遭訴

15萬件假隔離衣送台大　得力總經理遭訴

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

台大生癱23年籲提高照護費　校方：協助引入校外資源支援

台大生癱23年籲提高照護費　校方：協助引入校外資源支援

台大生張振聲癱23年！父母攜子向校方抗議　籲提高照護費每年65萬

台大生張振聲癱23年！父母攜子向校方抗議　籲提高照護費每年65萬

關鍵字：

樂天女孩春社所台大中山醫

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

港媒爆61歲梁朝偉「秘戀小36歲女偶像」！

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

無照夜衝被抓　大學生哭求警放過

電費漲7萬　他抓吃電怪獸讓台電道歉

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

快訊／台東嚴重車禍！重機騎士失去心跳　送醫不治

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面