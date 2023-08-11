　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15萬件假隔離衣送台大！狠撈724萬　得力實業總經理被起訴

▲▼得力實業台大假防護衣案，子公司前負責人郭哲宇。（圖／記者劉昌松攝）

▲得力實業總經理郭哲宇涉嫌賣假的醫療級隔離衣，被依詐欺起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遊戲橘子公司在前年新冠疫情嚴峻時，向得力實業的子公司福發實業購買15萬件隔離衣給台大醫院，結果得力總經理郭哲宇等人明知子公司產能不足，竟然買未經許可的隔離衣，改標重新包裝後，出貨給台大，藉此詐得貨款724萬5000元，台北地檢署11日依詐欺等罪嫌起訴郭哲宇，及合作廠商廣朋商宇負責人彭政閔等4人。

上市公司得力實業(1464)是傳統紡織廠，集團旗下有數十家子公司，2021年5、6月間，國內新冠肺炎疫情爆發，遊戲橘子公司為協助國內第一線醫療防疫人員，向得力實業聯繫，約定以每件46元，外加運費的代價，購買15萬件醫療用隔離依給台大醫院。

但得力實業旗下的福發實業公司製造產能不足，且1個月只能產製1萬7700件，早自2020年7月後就沒再生產，庫存根本不夠，郭哲宇仍要求業務經理陳崇儉，向廣朋商宇公司購買未經許可的隔離衣充數。

▲▼得力實業台大假防護衣案，合作廠商廣朋商宇負責人林慕臻（藍衣女），彭政閔（白衣男）。（圖／記者劉昌松攝）

▲廣朋商宇負責人彭政閔（男）與員工林慕臻（女）協助改標出貨假隔離衣牟利。（資料照／記者劉昌松攝）

原本台大醫院總務室黃姓管理師點收時，發現隔離衣有白、藍2種不同顏色及材質，又沒有中文標示，向得力實業提出質疑，郭哲宇未避免犯行曝光，要求廣朋商宇出貨前，貼上假的製造商、核准字號等不實標示，藉此蒙混通過台大驗收。

遊戲橘子得知台大收到隔離衣後，依約匯款724萬5000元給得力實業，郭哲宇再把其中312萬3750元轉匯給廣朋商宇，朋分詐騙所得，檢察官施柏鈞調查後，將郭哲宇、陳崇儉、彭政閔，以及廣朋商宇員工林慕臻4人依法起訴。

ET快訊
快訊／雨彈升級！　12縣市豪大雨特報
快訊／新北大橋騎士墜橋！　全身血死亡
長髮女賣股詐騙撈2800萬！　爽買保時捷、2棟房產
真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」　各分行15：30終止營業
三重預售案原定明年完工　現場卻「雜草一片」
史上最慘天災！夏威夷53死　「4因素」釀火勢狂燒
搬運工倒在世界第2高峰！50登山客跨過身體...讓他活活等死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹刺青師遭家暴！被打到癱瘓恐永遠臥床　男友：凡事都有因果

快訊／男倒新北自行車道全身血亡！機車在橋上

宜蘭冬山慈濟祖宮違建超大新廟　2罰、4停工不怕！縣府今強拆

15萬件假隔離衣送台大！狠撈724萬　得力實業總經理被起訴

為了300萬！撂球棒隊叫囂開砸　彰化前議員被起訴

台版《華爾街之狼》！賣股鬼扯「護國神山」　女騙子1年撈2800萬

快訊／新北貢寮貨櫃車碰撞機車！　騎士「鮮血流滿地」慘死

快訊／國1堤頂交流道嚴重連環撞！1貨車翻覆釀紫爆…回堵6K

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

馬國畢為酒駕道歉「非常低級的錯誤」　雙手合十鞠躬13秒

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

正妹刺青師遭家暴！被打到癱瘓恐永遠臥床　男友：凡事都有因果

快訊／男倒新北自行車道全身血亡！機車在橋上

宜蘭冬山慈濟祖宮違建超大新廟　2罰、4停工不怕！縣府今強拆

15萬件假隔離衣送台大！狠撈724萬　得力實業總經理被起訴

為了300萬！撂球棒隊叫囂開砸　彰化前議員被起訴

台版《華爾街之狼》！賣股鬼扯「護國神山」　女騙子1年撈2800萬

快訊／新北貢寮貨櫃車碰撞機車！　騎士「鮮血流滿地」慘死

快訊／國1堤頂交流道嚴重連環撞！1貨車翻覆釀紫爆…回堵6K

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

馬國畢為酒駕道歉「非常低級的錯誤」　雙手合十鞠躬13秒

福原愛爆「陪吃娛樂圈大老」哭求工作！業內人士揭內幕：還是會有人出手

李秉憲稱讚愛妻硬講30秒！　想超久擠出「她非常會做飯」

傳陸收買媒體抹黑賴清德訪美行　綠黨團不意外：維持一貫基調

熱氣球嘉年會！煙火秀與造型熱氣球絢爛回歸　逾2萬5千人爭睹

正妹刺青師遭家暴！被打到癱瘓恐永遠臥床　男友：凡事都有因果

賴清德是狗派？　最新影片曝：珍惜與牠相處的時光

轉戰台鋼更有動力　翁瑋均看洪總：跟以前不太一樣

睜眼就是浪漫星空！花蓮包棟民宿享受清閒　KTV、麻將烤肉都滿足

等一個好球　頂新和德邀民眾助偏鄉兒翻轉棒球夢

快訊／雨彈升級！12縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

黑猩猩借攝影師手喝水　結束還幫洗手超窩心❤

社會熱門新聞

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

即／貢寮貨櫃車碰撞機車！　騎士「鮮血流滿地」慘死

內湖少女墜防火巷搶救不治　父母淚崩無法接受

外送員酒駕騎新車　它秒變2年中古車

快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

即／北市內湖「15歲少女墜樓」！　無呼吸心跳送醫搶救

錢帥君男友「女密友」自稱老闆娘供內帳　政商剉咧等

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

科技大廠主管炫耀玩酒店妹！2女下屬崩潰提告

馬國畢酒駕遭攔查畫面曝！坦承餐敘喝威士忌　

更多熱門

相關新聞

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

大學入學分科測驗分發將在15日放榜，許多人期望能夠考上第一志願台灣大學。但一名女網友抱怨，自己的成績預計可以被台大法律系錄取，媽媽卻對她嫌東嫌西，不斷貶低她的科系和努力，雖然以前也常碰到這個狀況，可是這次真的被打擊到了，讓她覺得很失落。

抓到仿冒品！香港直播主蓉蓉發聲譴責

抓到仿冒品！香港直播主蓉蓉發聲譴責

仿冒吳宗憲抓到了　王雷同聲譴責

仿冒吳宗憲抓到了　王雷同聲譴責

WHO：歐美主流病毒EG.5列入需留意變異株

WHO：歐美主流病毒EG.5列入需留意變異株

被追討防疫津貼！醫護怒批衛福部帶頭霸凌

被追討防疫津貼！醫護怒批衛福部帶頭霸凌

關鍵字：

得力實業總經理廣朋商宇隔離衣假貨改標遊戲橘子台大新冠肺炎醫療

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

馬傑森月薪8萬　與林襄薪資差距曝！網讚好女孩

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面