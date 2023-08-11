15萬件假隔離衣送台大！狠撈724萬　得力實業總經理被起訴

▲得力實業總經理郭哲宇涉嫌賣假的醫療級隔離衣，被依詐欺起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遊戲橘子公司在前年新冠疫情嚴峻時，向得力實業的子公司福發實業購買15萬件隔離衣給台大醫院，結果得力總經理郭哲宇等人明知子公司產能不足，竟然買未經許可的隔離衣，改標重新包裝後，出貨給台大，藉此詐得貨款724萬5000元，台北地檢署11日依詐欺等罪嫌起訴郭哲宇，及合作廠商廣朋商宇負責人彭政閔等4人。

上市公司得力實業(1464)是傳統紡織廠，集團旗下有數十家子公司，2021年5、6月間，國內新冠肺炎疫情爆發，遊戲橘子公司為協助國內第一線醫療防疫人員，向得力實業聯繫，約定以每件46元，外加運費的代價，購買15萬件醫療用隔離依給台大醫院。

但得力實業旗下的福發實業公司製造產能不足，且1個月只能產製1萬7700件，早自2020年7月後就沒再生產，庫存根本不夠，郭哲宇仍要求業務經理陳崇儉，向廣朋商宇公司購買未經許可的隔離衣充數。

▲廣朋商宇負責人彭政閔（男）與員工林慕臻（女）協助改標出貨假隔離衣牟利。（資料照／記者劉昌松攝）

原本台大醫院總務室黃姓管理師點收時，發現隔離衣有白、藍2種不同顏色及材質，又沒有中文標示，向得力實業提出質疑，郭哲宇未避免犯行曝光，要求廣朋商宇出貨前，貼上假的製造商、核准字號等不實標示，藉此蒙混通過台大驗收。

遊戲橘子得知台大收到隔離衣後，依約匯款724萬5000元給得力實業，郭哲宇再把其中312萬3750元轉匯給廣朋商宇，朋分詐騙所得，檢察官施柏鈞調查後，將郭哲宇、陳崇儉、彭政閔，以及廣朋商宇員工林慕臻4人依法起訴。