桃園「新住民免費電腦課程」　黃英貴：提升個人競爭力

▲移民署桃園站主任黃英貴表示，新住民朋友學習電腦，可提升個人競爭力。（圖／新住民協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升新住民朋友及新二代的資訊應用能力，內政部移民署主辦的「新住民免費電腦課程」，於巨匠電腦桃園認證分校陸續舉辦六堂課程。移民署桃園站主任黃英貴15日出席電腦課程表示，新住民朋友學習電腦，可汲取更多資訊，豐富生活並運用於工作上，提升個人競爭力。

▲林桂金理事長勉勵學員們，只要認真學習，結業後一定會使用電腦。（圖／新住民協會提供）

桃園市新住民協會理事長林桂金表示：這次的電腦課程於8月暑期間展開，看到很多新住民姐妹下班後，偕同子女一起來上課，甚至還有學員從觀音區騎著70多分鐘的機車來上課，學習的精神令人感動。有些學員說，她未曾用過電腦、也不知道電腦要如何開機、關機？相信經過本次電腦課程姐妹們只要能認真好好學習，結業後就一定會使用電腦。

▲桃園「新住民免費電腦課程」。（圖／新住民協會提供）

林桂金也勉勵參加課程的學員們，俗話說先跑的不一定會先到終點，不要認為起步比人家慢就一定會輸人家、說不一定以後姐妹們會成為電腦達人或遠距教學的老師也說不定。

▲新二代和媽媽一起上電腦課。（圖／新住民協會提供）

內政部移民署主辦、由巨匠電腦、宜誠資訊承辦，桃園市亞洲婚姻協會、桃園市新住民協會共同協辦的「新住民免費電腦課程」，於8月10 -29日每週二在巨匠電腦桃園認證分校舉辦。課程內容包括完美輕鬆e起學電腦、Podcast入門寶典、留住感動的瞬間..等多項實用的電腦課程，吸引約20位的新住民姐妹及新二代報名參與。