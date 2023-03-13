探親逾期越南阿嬤返鄉免管制　移民署：自行到案專案迄6／30止

▲探親逾期越南阿嬤返鄉免管制！（圖／移民署桃園服務站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，桃園市服務站專案期間受理 1 名越南籍老婦因探親逾期停留，由女兒阿英(化名)及外孫陪同至服務站辦理自行到案，確認因專案進行期間得以減輕罰鍰， 且不收容、不管制，直呼：「太感謝移民署」。

移民署桃園服務站13日表示，在臺居住20餘年阿英已取得臺灣身分證，與先生育有一子，先生因故過世，留下他獨自工作照顧兒子。因越南的母親非常想念外孫，為了一圓天倫團聚之樂，於是來臺探親，母親看到乖巧的孫子，心病也就不藥而癒。

阿英表示，因為工作及農曆年期間相當忙碌，也想讓母親在臺度過難忘的農曆新年，疏忽未留意母親簽證竟在去(111)年12月已到期。直到最近母親開始想念越南的家人，兒子剛好在網上找到移民署自行到案專案的資訊，祖孫三人便到桃園市服務站辦理相關手續。

阿英兒子原以為阿嬤逾期自首會被關起來，而且回去越南就不能來臺灣，非常憂心好幾年看不到親愛的阿嬤。在移民署人員確認阿嬤符合專案對象，繳最低逾期罰鍰2千元，不收容，不管制，聽到阿嬤回去越南可以再來臺灣，終於鬆了一口氣，並期盼阿嬤下次來臺團聚，他會帶阿嬤和母親到處遊玩，好好孝順阿嬤及母親。

移民署桃園市服務站主任黃英貴表示，為有效降低在臺之逾期停(居)留外來人口數，並協助其儘速返回母國，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，自今年2月1日起至同年6月30日止，民眾若有認識在臺逾期停（居）留的外來人口，鼓勵當事人在專案期間把握機會自行到案，早日返鄉與家人團圓。此外，移民署也設置專案免付費諮詢專線0800-024-881，提供多國語言服務，民眾及逾期停（居）留外來人口也可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。