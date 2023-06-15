越南端午節稱「殺蟲節」　移民署桃園站新住民家庭教育報您知

▲端午佳節將至，移民署籲勿違規攜帶郵遞豬肉製品來臺。（圖／移民署桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

適逢端午佳節將至，為防範旅客違規攜帶動物產品入境，遭受鉅額罰鍰，移民署北區事務大隊桃園市服務站，日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，進行非洲豬瘟防治宣導，並邀請越南新住民阮紅蓉女士分享越南端午節過節習俗，教導學員手作香包，提前歡度端午佳節。

桃園市服務站提醒新住民朋友入境時勿將含肉食品及其他動物產品，或飛機航班提供餐點攜帶入境，若有誤攜帶情形，應於入境前丟棄於棄置箱或於入境海關前申報丟棄，並請轉知國外親友不要以快遞及郵包寄送含肉食品等動物檢疫物到臺灣，以免受罰。

越配阮紅蓉表示，越南人也過端午節，但不是紀念屈原詩人，相傳古代初夏時候，越南飽受蟲害之苦，有一位長者叫民眾準備甜酒釀和酸果當作供品，害蟲從此消失，因此越南端午節又稱「殺蟲節」。

在端午節這天，越南人會擺上水果拼盤、採草藥、喝酒，還會吃黑糯米、鴨肉及鹼粽來慶祝。活動中阮紅蓉帶領學員一起 DIY 手做香包，香包內加入石菖蒲、青皮、艾草、抹草、白芷及薄荷等多種中藥材粉末，散發清香，有驅蟲辟邪的作用，保佑大家在後疫情時代平安健康。

桃園市服務站主任黃英貴表示，透過阮女士的分享讓新住民家庭接納彼此不同的文化與價值觀，並藉由DIY香包讓學員感受到佳節氣氛，以紓解鄉愁。另外呼籲新住民及外籍移工朋友們，不要從豬瘟疫區攜帶、郵寄及購買含有肉類製品來臺，避免誤觸法網。此外，移民署推動「擴大自行到案專案」，即將在6月30日結束，呼籲逾期停（居）留外來人口把握專案機會，專案期間「自行到案」者，免收容、低罰鍰、不管制，詳情可洽免付費多語諮詢專線0800-024-881。