歡慶潑水節　移民署桃園站邀民眾手作泰國蜘蛛絲旗

▲丁庭仙教學製作蜘蛛絲旗。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦泰國文化宣導暨體驗活動，特邀請來自泰緬地區的丁庭仙女士，介紹泰國風俗習慣和潑水節，並手作泰國東北蜘蛛絲旗，歡慶泰國潑水節。服務站黃英貴主任18日表示，今年將舉辦3場多元文化活動，期提升民眾多元文化素養與學習「尊重多元、欣賞差異」的觀念。

丁庭仙表示，4月13日到15日是泰國的潑水節。「潑水節」是泰國傳統新年，民眾在這段時間常會返鄉與家人團圓歡慶新年，並在全國各地懸掛國旗，浴佛，浴僧，向長輩行灑水禮，祈求賜福。為慶祝新年並祈求好運，泰國人民會用純淨的清水相互潑灑，水象徵祝福，藉機洗去過去不好的運勢，水潑得越多，祝福越多，期望新的一年好運滿滿。

▲學員持手作蜘蛛絲旗合照。（圖／移民署桃園站提供）

在泰國東北地區，村民們在潑水節前夕會聚在一起製作蜘蛛絲旗，迎接即將到來的節慶。蜘蛛絲旗是以竹子為骨架，用許多鮮豔顏色的棉線或絲線綁成像蜘蛛網一樣的形狀，常用於懸掛在各種重要的宗教儀式及場合，有吉祥如意及守護的含義。在場學員們紛紛創作自己的蜘蛛絲旗，體驗濃濃的異國風。

移民署北區事務大隊桃園市服務站也指出，移民署即日起至 6 月 30 日正在推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，只要在專案期間「自行到案」的外來人口採取免收容，繳最低逾期罰鍰 2 千元，並且不管制禁止入國期間等措施，呼籲逾期停(居)留外來人口把握難得的機會。

此外，為與全民共享拼經濟成果，持有有效居留證的國人外籍、大陸及港澳配偶，以及持有外僑永久居留證的外國朋友，都可參加本次全民共享普發現金專案，如果對於普發現金專案有疑義，可撥打外來人士在臺生活諮詢服務熱線1990、經濟部振興專線1988或內政服務熱線1996等電話諮詢。