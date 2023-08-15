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「山道猴子」200萬人封神！跑山、貸款買重機慘淪「人體ATM」

創作者「Eric Duan」製作的「山道猴子的一生」，引起網友們熱烈討論，2部影片目前累積200多萬次觀看。（翻攝自Eric Duan YouTube頻道）

▲創作者「Eric Duan」製作的「山道猴子的一生」，引起網友們熱烈討論，2部影片目前累積200多萬次觀看。（翻攝自Eric Duan YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

不少騎士喜愛騎車跑山追風，但引發不少因搶快發生交通事故等案件，這樣的人被外界戲稱為跑山「猴子」。就有創作者製作「山道猴子的一生」，改編一名年輕人熱衷改車、跑山競技，無力負擔貸款還買重機，最後妄想在車圈成為紅人的故事；近日上下集全數公開，2部影片至今累積200萬觀看次數，也被網友封為「另類神作」。

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YouTube創作者「Eric Duan」上（7）月7日在頻道發布一支創作影片「山道猴子的一生（上集）」，內容講述虛構的年輕人月薪37K卻熱衷改車、山道競技，貸款購入二手重機，不斷在舒適圈內獲得認同感，藉此在「車圈」當上網紅的故事。

劇情內，男主角藉此認識到可愛女生，因虛榮感逐漸心態膨脹，甚至在感情中迷失自我，慘被女友當成提款機後拋棄，其中「猴子」的真實樣貌立刻引起網友們轟動，不少人認為劇情太過貼近現實，敲碗下集。

13日Eric Duan就釋出了長達45分鐘的「山道猴子的一生（下集）」，內容指出男主角一開始無法釋懷前女友的背叛，害自己在車圈、網友及友人受到嘲笑，後來想藉由此事公審對方，甚至成為網紅，沒想到反遭撻伐。

這時有另外一名女孩走進他的人生中，但因過往「遭背叛」的經驗讓男主角難忍過去瘡疤，猜忌多疑使女方精神受折磨，最終分手；加上陷入修車、改車、借錢、還不起錢的輪迴，最終男主角在某次車道競技中，逞強發生車禍而不幸離世。

該創作影片也在PTT上引起熱烈迴響，就有網友發文詢問「實領估計35K吧，支付房租、生活費、手機費用，還有學貸後，也許剩不到5千元，這樣要怎麼買重機、養重機啊？」

網友們除了在留言處大讚這部創作影片外，還認真討論「養不起啊，你沒看他修車還要借錢嗎」「養不起，我野狼就很難養了」「路上一堆全貸外匯仔都爽一陣子就被拖走了啊」「養不起啊 所以後來維修亂修不是嗎？」「路上+9一個月沒30k都能開C300在外面跑了，你覺得一台重機買不起嗎？」

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