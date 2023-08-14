「高虹安被起訴不意外」！他分析下一戰才是關鍵　恐斷市長之路

圖文／鏡週刊

民眾黨新竹市長高虹安擔任立委期間，因涉嫌詐領立委助理費，經檢方調查後，高虹安等5人今（14）日被依《貪污治罪條例》起訴。資深媒體人黃揚明今po文分析，若高一審有罪將被停職，由副市長代理職務。他還提到高被起訴並不令人意外，「接下來的法庭攻防戰才是重點」，將攸關新竹市長位置。

▲高虹安（圖）今遭起北檢訴，資深媒體人黃揚明今po文分析，「接下來的法庭攻防戰才是重點。」（鏡週刊資料照）

針對高虹安涉嫌貪汙遭起訴，黃揚明今於臉書po文表示，若高在市長任內被判有罪定讞，則會被解職，若解職後所剩下任期不滿2年，則會進行市長補選，任期若已超過2年，則會由內政部報請行政院派任代理市長。「但高若一審有罪、二審改判無罪，則仍可回復市長職務。」

黃揚明還分析提到，距離2024大選投票日倒數不到5個月的時間點起訴，考驗高的前後任老闆柯文哲及郭台銘，2人會採取什麼樣的政治表態。因對民眾黨來說，此案堪稱該黨進入政壇後，最大規模的公職人員私德案件，起訴就一定會成為攻擊目標，「若高在大選前被判有罪，對柯文哲選情勢必造成衝擊。」

至於對郭台銘而言，是否還會採取去年的態度，與高虹安保持距離？黃揚明強調，這將會成為郭決定參選前的政治態度「必考題」。最後，黃揚明更補充提到剛修法的《公職人員選罷法》，若高虹安貪汙有罪定讞，她將終身不得再參選任何公職。





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