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公園驚見「18禁」！家長目睹活春宮急拉小孩離開：有可怕蟑螂

有家長在網路抱怨公園內疑有中年男女嘿咻，還被小孩撞見。（翻攝Google Maps）

▲有家長在網路抱怨公園內疑有中年男女嘿咻，還被小孩撞見。（翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

老少咸宜的公園竟出現18禁場景！彰化一名家長日前帶著小孩去彰化一處公園玩耍，沒想到要玩溜滑梯時發現一對中年男女正躺在那裡，姿勢曖昧。家長嚇得趕緊帶孩子離開，還用「那邊有蟑螂」來搪塞孩子的好奇問題。

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原PO在在臉書社團《和美幫幫》發文表示，本來帶著小孩去德美公園，想讓小孩放鬆玩耍，發現沙坑旁增添照明設備比較明亮，小孩正跑到一旁要玩溜滑梯時，卻驚見一對中年男女疑似「辦事」，用「不好說的姿勢」躺在那邊快活，他當時嚇得馬上把孩子帶離現場，但孩子不明白為什麼要走，他只好說「那邊有蟑螂太可怕了」，難以啟齒解釋18禁場面。

對此，原PO表示自己不確定那對中年男女到底是否在「辦事」，因為他沒有勇氣去仔細看，但覺得很不可思議，一個這麼大的公園，怎麼會有人選擇在這麼暗的地方做這種事情呢？「尤其是那是一個給小孩玩樂的地方，是和美少數有盪鞦韆的公園」。

因此，原PO提醒其他家長們，在晚上帶小孩去公園玩的時候除了要注意安全外，也要隨時注意周圍的環境，別讓小孩看到不該看的東西。

這篇文章讓其他網友嘖嘖稱奇，有人表示同情他的遭遇，認為那對中年男女太不自重，「只要你不尷尬，尷尬的一定是別人，下次要買爆米花來坐著欣賞」；而有人則想起德美公園原本是公墓，認為那對男女敢挑在這邊嘿咻十分厲害，「白天去還行，晚上去我只能說勇氣可嘉」。

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