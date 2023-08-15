　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

新竹市長高虹安在立委任內涉詐助理費46萬元，14日遭台北地檢署起訴，她立即開記者會澄清，引起外界矚目。（翻攝高虹安臉書直播）

▲新竹市長高虹安在立委任內涉詐助理費46萬元，14日遭台北地檢署起訴，她立即開記者會澄清，引起外界矚目。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹市長高虹安擔任民眾黨立委任內，要求助理低薪高報，或要他們虛報加班費，上繳進辦公室公積金，詐領逾46萬元助理費，遭北檢依貪汙等罪起訴，雖然高虹安一再強調清白，不過，依照最新司法判決，民代詐領助理費幾乎都遭重判，例如不認罪的嘉義市議員戴寧，上個月才遭重判逾10年，同樣涉詐領助理費的前北市議員潘懷宗，則因認罪繳回犯罪所得，獲判緩刑免囚，高虹安若一再飾詞狡辯，最終恐步上戴寧遭重判的後塵。

民代詐領助理費的案件層出不窮，從最近的判決案例來看，被網友形容是「嘉義蕭亞軒」的無黨籍嘉義市議員戴寧，3年多前獲郭台銘、柯文哲「雙母雞」聯名推薦，在嘉義市以無黨籍參選立委，最後雖落敗，但知名度已大開；後來她遭檢舉涉用人頭詐領助理費，遭檢方求刑24年還被收押，期間因父親病逝，她戴著手銬、腳鐐跪爬進靈堂奔喪，一度引發外界高度關注。

嘉義市美女議員戴寧涉用人頭詐領助理費超過400萬元，拒不認罪，1審遭重判10年6月。（翻攝戴寧臉書）

▲嘉義市美女議員戴寧涉用人頭詐領助理費超過400萬元，拒不認罪，1審遭重判10年6月。

檢方調查發現，戴寧從2012年6月至去年初，涉由郭姓前夫及辦公室溫姓前主任協助，利用許多親友充當人頭詐領助理費及三節獎金，法官審理認為，涉案助理是形式掛名的公費助理，未實際從事助理工作，相關助理薪資也由戴寧支配，部分助理費甚至被用來繳交戴寧的勞健保費用，加上她在申報公費助理時與高虹安一樣，都在名冊上親自簽名，二者情節吻合，戴寧因此被判有期徒刑10年6個月，褫奪公權5年，犯罪所得431萬多元也遭沒收。

前台北市議員潘懷宗涉詐領助理費，認罪且繳回333萬元犯罪所得，獲緩刑免入獄。

▲前台北市議員潘懷宗涉詐領助理費，認罪且繳回333萬元犯罪所得，獲緩刑免入獄。

另名新黨台北市議員潘懷宗也因詐領助理費遭判刑，但他與戴寧的命運卻大不同，主因是他與辦公室主任，在士林地院開庭時都立刻認罪，不但在檢方偵查時就繳回犯罪所得，也請求法官准予緩刑，院方考量潘懷宗在偵查中自白犯罪，依法可減輕其刑，加上考量潘挪用補助費多用在服務處與選民服務，極少數用在個人公關，與單純的中飽私囊情形不同，以及潘自爆罹患惡性腫瘤，准予二度減刑，去年7月判他2年有期徒刑、緩刑5年及褫奪公權5年，讓他免於入獄。

除了戴寧及潘懷宗案，北檢偵辦高虹安時，對於相關民代涉詐助理費也逐一進行分析。包括去年8月查出無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領公費助理補助費、勞保、健保及勞退機關的提撥補助款，連前男友也成為人頭，共詐領26萬元，犯罪所得遠比高虹安還低，北檢同樣依貪汙罪將林、高2人起訴。此外，涉詐領助理費的前北市議員童仲彥，也被判要入獄3年10個月。

  高虹安昔日國會辦公室助理請領加班費等單據須由她親自簽名，再向立法院申報，成為詐領鐵證。（吹哨者提供）

▲  高虹安昔日國會辦公室助理請領加班費等單據須由她親自簽名，再向立法院申報，成為詐領鐵證。

綜觀這些案例，涉貪金額根本不是重點，比高虹安涉貪金額還低的童仲彥或林穎孟都早吃官司，尤其童仲彥還是綠營出身，貪汙金額居然只有5萬多元照常被關進去；此外，前陸軍金門防衛指揮部林姓少將參謀長，涉嫌侵吞7,990元的公用洗衣機，近日也遭一審依貪汙罪重判。若依北檢的起訴書所言，高虹安犯後態度不佳，卸責予助理，只怕官司前景堪慮。

北檢起訴高虹安涉貪案，由發言人蔡偉逸（圖）說明案情，檢方更在書類痛批她貪圖小利且公私不分。

▲北檢起訴高虹安涉貪案，由發言人蔡偉逸（圖）說明案情，檢方更在書類痛批她貪圖小利且公私不分。

北檢在起訴書用相當嚴厲的字眼痛批，高竟分毫不使用問政相關業務經費，反壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金與加班費，向立法院詐取該院編列之人事費，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認她公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，建請「請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。」

前陸軍金門防衛指揮部林姓少將參謀長（圖），涉嫌侵吞7,990元的公用洗衣機，1審仍被依貪汙罪重判12年及褫奪公權3年。

▲▼前陸軍金門防衛指揮部林姓少將參謀長（圖），涉嫌侵吞7,990元的公用洗衣機，1審仍被依貪汙罪重判12年及褫奪公權3年。

前陸軍金門防衛指揮部林姓少將參謀長，涉嫌侵吞7,990元的公用洗衣機（圖），1審仍被依貪汙罪重判12年及褫奪公權3年。


更多鏡週刊報導
【全文】潘懷宗、戴寧詐領助理費翻版　高虹安涉貪起訴恐遭重判
【高虹安恐遭重判1】高虹安助理群全求緩刑　曝「公衛文」成唯一例外祕辛
【高虹安恐遭重判2】浮報助理薪水加班費內帳曝光　高虹安親簽賴不掉

 
ET快訊
他搭高鐵驚覺「開始台鐵化」怒了！　高鐵回應了
曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾
快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火
錫蘭宣布離開台灣！　居住半年認「不是非常開心」
5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天
夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

永齡每月資助「Z9大神」10萬　遭疑助高虹安養網軍

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

139線「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈猛撞　28歲騎士腦出血送醫

快訊／新北溪邊戲水悲劇！父救11歲溺水兒「體力透支」　送醫不治

快訊／北霞山女登山客「滑落20公尺深邊坡」警消出動9車18人救援

不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發現

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

永齡每月資助「Z9大神」10萬　遭疑助高虹安養網軍

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

139線「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈猛撞　28歲騎士腦出血送醫

快訊／新北溪邊戲水悲劇！父救11歲溺水兒「體力透支」　送醫不治

快訊／北霞山女登山客「滑落20公尺深邊坡」警消出動9車18人救援

不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發現

天龍國人注意！　即日起亂丟菸蒂、垃圾重罰3600元

俄轟炸機進入英飛航情報區　英戰機緊急升空攔截

最美英文老師轉型當藝人！　「拍片教髒話」遭電視台開除主播夢碎

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

周潤發沒聽醫生的話！　肋骨裂又運動…與民眾合照洩氣色憔悴

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

明起雨區擴大　連4天防劇烈天氣

超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

和泰國紅毛猩猩齊拍照　男遭瘋狂親臉＋偷桃XD

社會熱門新聞

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

139線連2死　修行人到場：他還在

即／父救11歲溺水兒遭滅頂！送醫不治

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈　騎士腦出血送醫

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

高虹安涉貪不認罪　損2次減刑機會

不能再坐車找她了…失戀男「走307路線」被警尋回

女大生與男友出遊車禍成焦屍　家屬淚盼：只是同名

9秒就有5騎士違規騎人行道！就在高雄

聯邦銀﹂7人組」扮內鬼　助詐團洗錢領現狂騙4億

助理願意捐出加班費　高虹安：請問哪裡有錯？

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

只有「公衛文」相挺！高虹安涉貪手法曝

更多熱門

相關新聞

高虹安涉貪遭起訴　郭正亮推估「一審時間點」

高虹安涉貪遭起訴　郭正亮推估「一審時間點」

新竹市長高虹安涉貪污等罪起訴高虹安，前立委郭正亮14日就斷言，「搞不好一審的時間就選在一月投票前，不然我們就來看，看一審的時間是不是12月下旬，1月上旬，讓柯文哲再次受到重創」，引發討論。

永齡每月資助「Z9大神」10萬　遭疑助高虹安養網軍

永齡每月資助「Z9大神」10萬　遭疑助高虹安養網軍

高虹安涉貪不認罪　損2次減刑機會

高虹安涉貪不認罪　損2次減刑機會

白議員質疑高虹安被起訴時間特別

白議員質疑高虹安被起訴時間特別

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

關鍵字：

鏡週刊高虹安

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

周杰倫「喊昆凌三寶媽」挨罵！1句話幽默回應

DJ SODA遭2男夾擊揉胸「犯案影片曝光」！得逞露癡漢笑

139線連2死　修行人到場：他還在

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面