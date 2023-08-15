高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

▲新竹市長高虹安在立委任內涉詐助理費46萬元，14日遭台北地檢署起訴，她立即開記者會澄清，引起外界矚目。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹市長高虹安擔任民眾黨立委任內，要求助理低薪高報，或要他們虛報加班費，上繳進辦公室公積金，詐領逾46萬元助理費，遭北檢依貪汙等罪起訴，雖然高虹安一再強調清白，不過，依照最新司法判決，民代詐領助理費幾乎都遭重判，例如不認罪的嘉義市議員戴寧，上個月才遭重判逾10年，同樣涉詐領助理費的前北市議員潘懷宗，則因認罪繳回犯罪所得，獲判緩刑免囚，高虹安若一再飾詞狡辯，最終恐步上戴寧遭重判的後塵。

民代詐領助理費的案件層出不窮，從最近的判決案例來看，被網友形容是「嘉義蕭亞軒」的無黨籍嘉義市議員戴寧，3年多前獲郭台銘、柯文哲「雙母雞」聯名推薦，在嘉義市以無黨籍參選立委，最後雖落敗，但知名度已大開；後來她遭檢舉涉用人頭詐領助理費，遭檢方求刑24年還被收押，期間因父親病逝，她戴著手銬、腳鐐跪爬進靈堂奔喪，一度引發外界高度關注。

▲嘉義市美女議員戴寧涉用人頭詐領助理費超過400萬元，拒不認罪，1審遭重判10年6月。

檢方調查發現，戴寧從2012年6月至去年初，涉由郭姓前夫及辦公室溫姓前主任協助，利用許多親友充當人頭詐領助理費及三節獎金，法官審理認為，涉案助理是形式掛名的公費助理，未實際從事助理工作，相關助理薪資也由戴寧支配，部分助理費甚至被用來繳交戴寧的勞健保費用，加上她在申報公費助理時與高虹安一樣，都在名冊上親自簽名，二者情節吻合，戴寧因此被判有期徒刑10年6個月，褫奪公權5年，犯罪所得431萬多元也遭沒收。

▲前台北市議員潘懷宗涉詐領助理費，認罪且繳回333萬元犯罪所得，獲緩刑免入獄。



另名新黨台北市議員潘懷宗也因詐領助理費遭判刑，但他與戴寧的命運卻大不同，主因是他與辦公室主任，在士林地院開庭時都立刻認罪，不但在檢方偵查時就繳回犯罪所得，也請求法官准予緩刑，院方考量潘懷宗在偵查中自白犯罪，依法可減輕其刑，加上考量潘挪用補助費多用在服務處與選民服務，極少數用在個人公關，與單純的中飽私囊情形不同，以及潘自爆罹患惡性腫瘤，准予二度減刑，去年7月判他2年有期徒刑、緩刑5年及褫奪公權5年，讓他免於入獄。

除了戴寧及潘懷宗案，北檢偵辦高虹安時，對於相關民代涉詐助理費也逐一進行分析。包括去年8月查出無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領公費助理補助費、勞保、健保及勞退機關的提撥補助款，連前男友也成為人頭，共詐領26萬元，犯罪所得遠比高虹安還低，北檢同樣依貪汙罪將林、高2人起訴。此外，涉詐領助理費的前北市議員童仲彥，也被判要入獄3年10個月。

▲ 高虹安昔日國會辦公室助理請領加班費等單據須由她親自簽名，再向立法院申報，成為詐領鐵證。

綜觀這些案例，涉貪金額根本不是重點，比高虹安涉貪金額還低的童仲彥或林穎孟都早吃官司，尤其童仲彥還是綠營出身，貪汙金額居然只有5萬多元照常被關進去；此外，前陸軍金門防衛指揮部林姓少將參謀長，涉嫌侵吞7,990元的公用洗衣機，近日也遭一審依貪汙罪重判。若依北檢的起訴書所言，高虹安犯後態度不佳，卸責予助理，只怕官司前景堪慮。

▲北檢起訴高虹安涉貪案，由發言人蔡偉逸（圖）說明案情，檢方更在書類痛批她貪圖小利且公私不分。

北檢在起訴書用相當嚴厲的字眼痛批，高竟分毫不使用問政相關業務經費，反壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金與加班費，向立法院詐取該院編列之人事費，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認她公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，建請「請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。」

▲▼前陸軍金門防衛指揮部林姓少將參謀長（圖），涉嫌侵吞7,990元的公用洗衣機，1審仍被依貪汙罪重判12年及褫奪公權3年。



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