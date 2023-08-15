「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　粉絲支持拍真人版：太過真實

▲YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上下兩集爆紅。（圖／翻攝Eric Duan YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上下兩集爆紅，新的下集上傳短短1天就累積80萬次觀看。由於「山道猴子的一生」故事內容、心境討論太過真實，進而引起許多網友討論，甚至有大批網友期待拍成真人版。

Eric Duan在個人YouTube頻道介紹，「山道猴子的一生」是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

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「山道猴子的一生」於7月7日推出時就大獲好評，至今已有破百萬次觀看。如今下集於8月14日上傳後，短短1天就累積80萬次觀看，按讚數達到3.2萬、留言更有5594則，還有許多粉絲以故事中的人物創設IG帳號與網友互動，讓Eric Duan出面澄清與他無關。

許多網友看完「山道猴子的一生」後紛紛留言，「太過真實」、「這個如果真人版上IMAX我一定進場支持」、「太寫實而且下集不只描述山道的故事，還有台灣多數心碎小狗的心路歷程」、「我懷疑作者在寫自傳」、「神作，我覺得可以登上大螢幕」、「從台灣交通史到現在的山道猴子，作者真的留下太多傳奇了」。

也有網友表示，「我很喜歡這系列，我覺得很貼近一部分的人生，非常貼近，但結局有點太慘了。我覺得他已經比現實中蠻多人都要好了，起碼比XXX欠債系列的那個87還要好，黃賭毒都沒碰也沒異想天開。他的一些問題其實也可以在自己身上看到，只能說這故事雖然是假的但是個很好的借鏡。」