　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　粉絲支持拍真人版：太過真實

▲▼YT「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　鄉民支持拍真人版：太過真實（圖／翻攝Eric Duan YouTube）

▲YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上下兩集爆紅。（圖／翻攝Eric Duan YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上下兩集爆紅，新的下集上傳短短1天就累積80萬次觀看。由於「山道猴子的一生」故事內容、心境討論太過真實，進而引起許多網友討論，甚至有大批網友期待拍成真人版。

Eric Duan在個人YouTube頻道介紹，「山道猴子的一生」是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「山道猴子的一生」於7月7日推出時就大獲好評，至今已有破百萬次觀看。如今下集於8月14日上傳後，短短1天就累積80萬次觀看，按讚數達到3.2萬、留言更有5594則，還有許多粉絲以故事中的人物創設IG帳號與網友互動，讓Eric Duan出面澄清與他無關。

許多網友看完「山道猴子的一生」後紛紛留言，「太過真實」、「這個如果真人版上IMAX我一定進場支持」、「太寫實而且下集不只描述山道的故事，還有台灣多數心碎小狗的心路歷程」、「我懷疑作者在寫自傳」、「神作，我覺得可以登上大螢幕」、「從台灣交通史到現在的山道猴子，作者真的留下太多傳奇了」。

也有網友表示，「我很喜歡這系列，我覺得很貼近一部分的人生，非常貼近，但結局有點太慘了。我覺得他已經比現實中蠻多人都要好了，起碼比XXX欠債系列的那個87還要好，黃賭毒都沒碰也沒異想天開。他的一些問題其實也可以在自己身上看到，只能說這故事雖然是假的但是個很好的借鏡。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
周杰倫「喊昆凌三寶媽」遭抨擊！幽默回應
逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

他搭高鐵驚覺「開始台鐵化」怒了！釣出一票人喊漲價　高鐵回應了

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　粉絲支持拍真人版：太過真實

今晚鬼門開！4生肖容易被「抓交替」　命理師示警做1事躲好兄弟

公東高工賣地求生存！買家1條件「無償出借」　校長驚：以為是詐騙

麥當勞連5客點「薯條不加鹽」他傻眼　內行網笑：我看你是不懂喔

血型決定智商？4種血型「聰明排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢　4件違規全是「牠」

超猛！台中女中2學霸奪「零重力實驗提案」　將送日本太空站執行

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

他搭高鐵驚覺「開始台鐵化」怒了！釣出一票人喊漲價　高鐵回應了

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　粉絲支持拍真人版：太過真實

今晚鬼門開！4生肖容易被「抓交替」　命理師示警做1事躲好兄弟

公東高工賣地求生存！買家1條件「無償出借」　校長驚：以為是詐騙

麥當勞連5客點「薯條不加鹽」他傻眼　內行網笑：我看你是不懂喔

血型決定智商？4種血型「聰明排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢　4件違規全是「牠」

超猛！台中女中2學霸奪「零重力實驗提案」　將送日本太空站執行

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

遭疑「哨兵模式」洩密　特斯拉：數據都存中國本地

台灣旅客赴越南可申請「電子簽證」　有望省下大筆費用

他搭高鐵驚覺「開始台鐵化」怒了！釣出一票人喊漲價　高鐵回應了

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　粉絲支持拍真人版：太過真實

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞

今晚鬼門開！4生肖容易被「抓交替」　命理師示警做1事躲好兄弟

挖遼金古墓「突下大雨」3人中毒亡　盜墓團6人自首投案

月洞調查發現台灣最大量！　「三眼」蝙蝠度冬洞穴達近2000隻

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

生活熱門新聞

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

悶又顯腿粗！妹子嫌1穿搭：越來越不愛

八字輕要小心！3星座易與好兄弟「連線」

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

更多熱門

關鍵字：

山道猴子

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

周杰倫「喊昆凌三寶媽」挨罵！1句話幽默回應

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

DJ SODA遭2男夾擊揉胸「犯案影片曝光」！得逞露癡漢笑

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

139線連2死　修行人到場：他還在

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面