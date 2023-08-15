走出停業陰霾！政大書城花蓮店續營業　購書送咖啡或冰淇淋

▲座落在花蓮市中山路與建中街交叉口的政大書城花蓮店將照常營業。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

網路發達實體店面圖書市場不斷萎縮，連成立30年老字號的政大書城也驚傳宣布停業！政大書城董事長李銘輝日前公告，「政大書城謹訂於112年8月31日停業」，至於花蓮店仍照常營業未有停業訊息；8月15日傳來好消息，李銘輝公告表示，花蓮店繼續營業，並推出購書贈咖啡劵或冰淇淋回饋活動。

政大書城於1993年國立政治大學校內圖書部創立首間校內門市，而後走出校園，在台北師範大學開設分店，店名仍然沿用「政大書城」，後來又在台北開設台大、南西等門市；但在2010 年前後離開天龍國，結束台北門市，轉往花蓮、台南、高雄展店，其中高雄夢時代百貨門市，2019年才風光開幕，佔地200坪，開架書5萬冊，也在今年5月底因租約到期結束營業，目前全台僅剩台南、花蓮兩間門市。

▲政大書城負責人李銘輝公告表示，花蓮店繼續營業，並推出購書贈咖啡券或冰淇淋回饋讀者。

政大書城花蓮店目前仍照常營業，當時員工說，尚未接到停業公告，如果停業，會在臉書facebook公告。消息傳出，許多民眾都十分關心花蓮店是否會「跟著熄燈」。

經過20幾天的紛擾，政大書城花蓮店終於傳出好消息，政大書城負責人發出公告表示，經由讀者鼓勵並與上游供應商取得共識，政大書城花蓮店將不受影響而繼續營業，並自8 ／15至8 ／31日推出購書贈送咖啡券或冰淇淋回饋活動，消息傳出無異給書迷及消費者一劑強心針。