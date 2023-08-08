限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了　網嗨：運氣超好

▲到7-11領包裹，別忘了拿7元購物金小白單。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

到超商領包裹，「隱藏7元」與「霜淇淋9元優惠券」又來了！一名網友驚呼，7日到11日到小7領包裹，就能拿到7元購物金；而全家則是9至13日完成包裹取件，也能獲得9元霜淇淋優惠券，上述活動皆限時5天。文章曝光後，網友熱議「上星期五太早取貨了」、「一口氣取了4件，覺得小確幸！」

一名網友在PTT省錢版表示，8月7日到11日共限時5天，到小7超商取貨就送7元購物金，最後更熱心提醒「取貨要記得索取收據喲！」

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不僅如此，也有網友在臉書《7-11全家 各超商新品資訊共享》直呼，他一次獲得4張共28元購物金，「使用期限到8/24唷。」值得注意的是，該活動僅限量150萬組，且每筆交易最多提供5組序號，送完完止。

▲網友驚喜分享7元好康。（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，部分網友卻哀喊，「笑死我昨天（指6日）才取貨」、「我也是昨天取貨QQ」、「上星期五太早取貨了」、「來不及...昨天領完包裹了」。

另一派網友則竊笑吶喊，「幸好我還沒取，明天來拿」、「有兩份包裹硬是壓到今天才要領，賭贏了」、「知道今天有7元，忍到今天才取貨，取了3件 」、「今天剛好取貨，報會員後直接存在會員裡」、「我也是忍到今天，一口氣取了4件，覺得小確幸」、「我這次運氣超好，最後一天是8月8號拿貨，我撐到8/7」。

關於超商優惠部分，全家為了慶祝「包裹預約自取」新上線，8月9日起至8月13日只要於門市完成「包裹取件」就可免費獲得「Fami!ce霜淇淋9元優惠券」，1件包裹送1張、最多單筆消費送5張，霜淇淋則開放口味任選，限量200萬組，送完為止，提醒優惠券兌換期限至8月20日。