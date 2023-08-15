台電虧損因燃料成本上漲　陳建仁：綠能只占台電成本6%

▲行政院長陳建仁15日出席「台美緝毒合作查獲毒品卡痛轉口案」記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

2024大選接近，國民黨近來猛打立委賴品妤的父親賴勁麟，擔任十多家綠能公司負責人，質疑民進黨吃綠能「台電瘦了、雲豹（賴勁麟擔任董事長之公司）肥了」。對此，行政院長陳建仁說，綠能的部分只占台電成本的6%，整體來看，台電成本的增加，主要是因為俄烏戰爭引起的燃料成本上升。

「這件事情，實際上台電已經在新聞上做過相關的說明。」陳建仁說，由於俄烏戰爭的關係，全世界的能源成本大量增加，台灣也不例外，台電的成本在燃料的部分，最近就增加了2倍，「綠能的部分只占台電成本的6%，所以整體來看，台電成本的增加，主要是因為俄烏戰爭引起的燃料成本上升」。

陳建仁表示，但台電在這樣的情況下，也是擔負著政策任務，沒有大幅調漲電費，希望能夠促進臺灣的經濟發展，還有減少通貨膨脹，使得民生經濟能夠繼續發展。

陳建仁說，關於綠能發展，實際上是朝野的共識，大家都可以看到，最近朝野政黨的總統候選人都已經積極地在推動綠能發電，所以綠能發電是朝野的共識，「我們會一起來努力，使綠能發電愈來愈好，所以相關的人士不需要做不必要的謾罵跟抹黑」。

陳建仁表示，實際上，最近由於政府的努力，「風光能源」，就是風力跟太陽能發電量已經大幅增加，已經往這條路上來走，綠能的發展是需要朝野共同來努力，政府也在這方面會繼續努力，大家攜手共進，才能夠使得台灣在綠能的發展上，趕上國際的標準。