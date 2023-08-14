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國內最大陸域風機建置在這裡　電容量可供13725戶家庭用1整年　

▲達德能源建置6座於崙背鄉，為全台尺寸最大陸風機型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲達德能源建置6座於崙背鄉，為全台尺寸最大陸風機型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

達德能源（wpd）營業據點遍布29國家，設置超過2630 部風力發電機組，總裝置容量超過6110 MW。 暨今年5月在台灣完成第200座陸域風機的建置之後，達德能源今（14）日再度完成6座風力發電機組的吊裝工程，並已成功度過杜蘇芮、卡努2次颱風的考驗，預計2023年底前併網發電。

達德能源指出，新源風場坐落雲林崙背鄉，已建置完成的6座風機皆使用Vestas的V136型風機，葉片直徑136公尺、裝置容量達 25200kW，為台灣現今尺寸最大的陸風機型，該風場啟用後預計可為13725戶家庭提供一整年的用電量。

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▲達德能源建置6座於崙背鄉，為全台尺寸最大陸風機型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲颱風來襲前預先將風機進行轉向後，必免受風面直接影響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣崙背鄉長李泓儀表示，全台最大的陸上風力發電機落腳在崙背，能夠穩定區域的供電，期許風場的落成能帶動地方上的發展，活化鄉鎮。

達德能源董事長曾葳葳表示，大型風機的防災安全至關重要，近期安裝完成的新源專案已成功度過杜蘇芮、卡努2次的颱風。颱風來襲前，工程團隊會將6座風機的機頭轉向經過分析後受颱風影響最小的方向，而葉片也轉為受風面最小的90度直角。

在提供再生能源作為氣候變遷的解方之餘，達德能源也採取防災措施，守護、確保風、機的安全性。工程人員在颱風來襲前，進行嚴密檢查、反覆確認螺絲等重要零件皆已鎖緊，並視情況增加重量增強穩定性。待組裝的機組也會進行墊高作業，再使用鐵鍊和繩索加以固定，也確保風機能夠順利度過颱風。

▲達德能源建置6座於崙背鄉，為全台尺寸最大陸風機型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲達德能源進行風機機組防災作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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