中國對台課反傾銷稅　陳建仁：對台灣業者不公平

▲行政院長陳建仁15日出席「台美緝毒合作查獲毒品卡痛轉口案」記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國，引發中國不滿，傳出對台灣進行反傾銷稅。對此，行政院長陳建仁說，經濟部已經協助業者進行相關的訴訟問題，很重要的，政府也會請經濟部協助業者能繼續發展，「中國這樣的做法，實際上無助於兩岸之間貿易的正常往來，而且也對台灣的業者相當不公平」。

中國商務部去年11月30日針對台灣出口到中國的聚碳酸酯，進行反傾銷立案調查。14日公布調查結果，認定台灣的聚碳酸酯有低價傾銷、壟斷市場疑慮，損及中國相關產業利益，決定以保證金形式，實施臨時反傾銷措施。

陳建仁說，我國總統副總統出訪和過境都是行之有年，都是按照往例方式安排，中國沒有必要藉此機會無端挑釁。對於中國增加稅率的問題，反傾銷稅的問題從去年開始就面臨到，所以政府已經跟業者之間有很好的協助。

陳建仁表示，這次的反傾銷稅問題，實際上經濟部已經協助業者進行相關的訴訟問題，很重要的，政府也會請經濟部協助業者能繼續發展。

「這方面我們可以從不同的角度來看。」陳建仁說，第一，就是繼續來了解中國的各種經濟手段；第二，就是要來擴展各種產品的外銷市場；第三，要提升整個產品的多元化還有高階化，讓市場能夠增加；最後，也希望政府能夠來協助業者，對於中國不必要的經濟手段做出相關的因應。

陳建仁強調，中國這樣的做法，實際上無助於兩岸之間貿易的正常往來，而且也對台灣的業者相當不公平。