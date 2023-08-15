王鴻薇爆屏東25億棒球場「百年才回本」　廠商獨董是陳菊愛將陳金德

▲王鴻薇15日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對屏東縣國際棒球場統包工程案，國民黨立委王鴻薇今（15日）舉行記者會，指該案總開發經費逾25億元，縣府自行負擔18.4億元，若根據縣府報告，約要100年才能回本。王鴻薇也指，得標廠商隆大營建沒有任何興建球場經驗，且其中的一名獨董是「菊系」高雄前副市長陳金德，已被監察案彈劾，這樣「綠友友」重大工程組合，拍電影也拍不出民進黨政府的劇本。

立委王鴻薇今召開記者會，再爆前瞻計畫撒幣，債留曾孫。王鴻薇表示，屏東今年4月招標全台有史以來最貴，要價25億的棒球場建案問題重重，但財務可行性評估初估要100年才能回本，還發現得標的廠商隆大營建與綠營淵源頗深，得標廠商隆大營建獨董竟有菊系，新潮流大將陳金德，難道前瞻計畫變成綠友友的「錢沾」計劃？

王鴻薇15日上午在立法院舉行記者會，指出屏東縣政府4月招標國際棒球場統包工程，總開發經費25億8657萬1290元，縣府自行負擔18.4億元，中央補助7.5億元，是前瞻建設2.0的案子，但根據屏東縣府的報告，預估球場營運每年收入約為3939萬8000元，每年管理維護支出1367萬5000元，算下來也約要100年才能回本。

對於該案財務可行性評估可以通過，讓王鴻薇感到質疑；她說，依照國庫署的資料，屏東縣府目前債務餘額30億，每年收支短絀，從8年前的10.62億，暴增到111年的40.32億元，未來還要承擔18億的建設成本，如果未來還要追加預算，根本是無底錢坑。

另外，王鴻薇進一步揭露，得標廠商隆大營建其中一名獨董陳金德是監察院長陳菊愛將，當過高雄前副市長跟前環保局長，後來又曾任宜蘭官派代理縣長，是民進黨宜蘭幫重要人物。此外，陳金德在高雄副市長、環保局長任內，因為兼任兩家營利事業負責人，遭到監察院彈劾以13比0全票通過，可說是劣跡斑斑的人物。

王鴻薇又指，陳金德於110年7月6日擔任隆大營建獨董，但隆大營建過去沒有任何興建球場經驗，「自稱」公共工程只蓋過兩間學校校舍的條件下，得標台灣史上最貴棒球場建案，自己還發新聞稿說「以前不碰公共工程」，真不曉得是不是陳金德給的勇氣，讓隆大營建出手得標，這樣「綠友友」重大工程組合，拍電影也拍不出民進黨政府的劇本。

對於王鴻薇的指控，屏東縣府發7點聲明回應，表示國家建設不能著眼在「成本」、「效益」上，否則人口數永遠比不上台北的屏東，每項建設的效益評估恐怕都過不了關，「請不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到」。