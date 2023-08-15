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快訊／王鴻薇控屏東棒球場「百年才回本」　屏東縣府批歧視

▲▼王鴻薇 屏東25億球場100年才能回本！王鴻薇爆菊系愛將陳金德是建商獨董！記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇今天舉行記者會指控屏東棒球場需要100年才會回本。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（15日）舉行記者會，指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」，對此，屏東縣政府稍早發表7點聲明反擊指，國家建設不能著眼在「成本」、「效益」上，否則人口數永遠比不上台北的屏東，每項建設的效益評估恐怕都過不了關，「請不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到！」

屏東縣府今天上午提出7點聲明：第一，王鴻薇出生、成長在北部，在她享受便捷交通、國家兩廰院等重大文化建設、有各大醫學中心守護健康、有大巨蛋及各類休閒運動重大建設的時候，一定覺得理所當然，因為覺得台北是首都，人口多，但要提醒王鴻薇，每一項建設都有國家預算的支持，屏東的每個人、每個企業，每年跟大家一樣誠實繳稅，讓國家順利推動建設，即便屏東人無法跟王委員一樣在台北享受國家提供的眾多重大建設，但屏東人繳稅並沒有打折扣。

第二，屏東縣府表示，國家建設不能著眼在王鴻薇所謂的「成本」、「效益」上，否則，人口數永遠比不上台北的屏東或其他縣市，每一項建設的效益評估恐怕都過不了關，是不是都不要建設了呢？確實，正因為王鴻薇所屬的政黨跟她有相同的想法，台灣第一條高速公路迄今沒來屏東，連台鐵最後一段鐵路電氣化，屏東人也等了40年，甚至當年要興建高鐵，也被國民黨批評是「廢鐵」，還差點砍掉預算，讓台灣差點沒有高鐵。

第三，屏東縣府指出，當王鴻薇主張屏東不配有屏東體育園區的時候，不要忘記，即使台中市已經有朝馬、太原、西屯三座足球場，市政府仍然覺得不足，決定再建一座足球園區，爭取了前瞻建設預算5億元，連同市庫負擔共計15.1億元興建「足球園區」，面積是4.7公頃，觀眾席6000席；而屏東僅有的一座棒球場是1976年完成，距今47年前，老舊不堪，縣府爭取在高鐵特區旁爭取體育園區，佔地9.8公頃，觀眾席15000席，獲前瞻預算挹注7.5億元。

第四，屏東縣府說明，屏東體育園區招標過程為求謹慎，首次與檢察、廉政、調查三大司法機關合作，成立廉政平台，一切公開透明，期間曾邀標數家國內重量級營造公司，如中鋼子公司聯鋼工程、麗明營造及大陸工程等，但他們都在計算人力招募、工程成本後未來投標。 最後，得標廠商隆大工程公司係結合不同領域的專業廠商聯合投標，包括具有興建棒球場相關經驗的立勝工業公司、福林工程，還聘請棒球國手趙士強教練擔任顧問，而在目前任何工程的招標文件審查都沒有填寫董事名單的欄位，請王鴻薇不要為造謠而造謠。

第五，屏東縣府表示，王鴻薇所屬政黨提名的屏北立委參選人、縣議員黃明賢在議事廳質詢時，不但贊同新建體育園區，也覺得場址腹地夠大，有台鐵站方便學子們過來，主張在澄清湖球場停車空間不足的情況下，未來努力讓此地成為高屏主場，做為職棒場地及春訓、秋訓基地，在台北的王鴻薇請不要為反對而反對，應多聽聽在地同黨立委參選人的意見。

第六，屏東縣府說明，屏東人很努力過生活，珍惜得來不易的各項重大建設，不會眼紅嗆聲政府給台北比較多，只是期待中央幫忙屏東發展交通建設、體育產業，期待有一天，屏東就業機會可以因為公共建設的增加，吸引更多廠商前來投資，讓屏東的子弟不必再到北部上班求學，所以，請停止用王鴻薇及國民黨聲量打擊屏東，打擊在南部安靜生活的屏東人。

第七，屏東縣府表示，「王委員，儘管您這麼地看不起南部人，在忙著競選連任之際，還繼續不顧您選區選民的需求，海管到屏東，主張我們不需要這些重大建設，但良善的屏東人絕不會到您的選區呼籲生長在屏東，讓您看不起的選民，每人拉十票拒投王鴻薇」，因此，請王鴻薇放下傲慢，不要再用各種捏造的理由指著屏東人說，屏東不配擁有這些國家重大建設。

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