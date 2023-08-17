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屏東不值25億棒球場？　他舉經典賽為例：是棒球貢獻密度高的重鎮

▲▼民進黨立委候選人鄭運鵬定裝照拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委鄭運鵬力挺屏東棒球場。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委王鴻薇日前指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」，引來綠營及屏東縣政府反擊是歧視。民進黨立委鄭運鵬16日也在臉書舉出世界棒球經典賽台灣代表隊成員的背景為例指出，屏東縣資源不多，但的確是棒球貢獻密度很高的重鎮，喊話「屏東喜歡棒球的朋友多多利用這座棒球場，不要讓藍眼看人低的台北政客看衰小了」！

鄭運鵬表示，王鴻薇質疑屏東不值得25.8億元的棒球場，認為營運100年都沒辦法回本，這是一個典型以台北看天下，非常莫名其妙政治攻擊。他提到，先不以人廢言，2020年王鴻薇還在擔任台北市議員時，時任台北市長柯文哲以回本為原則推出租金四萬元的社會住宅，王鴻薇當時砲轟租金太貴，當時他也公開認為社會住宅不應該以「回本」為考量，「反過來說，為何台北市的建設不能以回本考量，屏東就要以回本為考量？大家可以想想看。」

此外，鄭運鵬請同仁把今年打出感人經典賽劇場的台灣代表隊30人名單做了背景統計。他指出，第一，屏東縣人口79萬人，大約全國3.4%而已；第二，30人名單中，有2名出身屏東縣，大約佔6.7%，其中六都20人、非六都10人，屏東佔非六都2/10；第三，30人名單中，有4名在學訓練時期在屏東縣，大約13.4%，但是，30位選手全部都曾經在六都求學訓練，可見城鄉資源差距很大；第四，大家都知道原住民朋友在棒球運動上有相當傑出的表現，而屏東縣是台灣原住民人口第四位（約61000人），僅次於花蓮縣、桃園市、台東縣。

第五，鄭運鵬強調，綜合上述，屏東縣雖然資源不多，但的確是棒球貢獻密度很高的重鎮。

鄭運鵬也重申，前瞻基礎建設預算，很大部分是用來協助過去幾十年來地方該做而沒錢做的經費，例如桃園的鐵路地下化、捷運路網、高速公路路網就受益良多，如果中央只重視台北市、只能投資六都，那非六都只能進入惡性循環，再多地方創生都壓不過都市化集中的方向。

鄭運鵬直言，公共建設本來就不是以回本作為前提，不然也不用拐彎抹角創造BOT和各種民間參與的模式來賺錢，台北市都沒辦法回本了，戴著有色眼鏡看屏東棒球場和高雄前鎮漁港，很不道德。他最後喊話，「我祝福屏東喜歡棒球的朋友多多利用這座棒球場，不要讓藍眼看人低的台北政客看衰小了！」

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