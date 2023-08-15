蔣市府首位官員被撤換！公園處長因性騷案遭調職　蔣萬安：先讓她離開

記者袁茵／台北報導

台北市政府公園處先前被民進黨台北市議員洪婉臻踢爆，發生1名駐衛警性騷擾多名女公務員事件，台北市長蔣萬安當時下令嚴查，該名駐衛警也因性騷明確而被記2大過免職，公園處長黃淑如則自請處分；如今卻被爆出，黃淑如因為此案而調離現職，對此蔣萬安15日證實此事，不過黃目前仍在工務局當主秘，「最主要是先讓她離開」。

▲蔣萬安出席改變的力量—《看見台灣》十週年攝影巡迴展開展記者會。（圖／記者陳家豪攝）

北市府先前因發生公園處駐衛警性騷擾爭議，當時該名駐衛警遭記2大過免職處分，而公園處長黃淑如則自請處分；外傳蔣市府日前確定，拔掉黃淑如的處長頭銜，調為工務局主秘，而新任公園處長則由原本的公園處主秘藍舒凢出任，可說是兩人互相調換職位，預計人令9月生效。

蔣萬安15日上午出席《看見台灣》十週年攝影巡迴展開展記者會，並接受媒體訪問。針對外傳因為MeToo事件，公園處長黃淑如被調離現職？蔣萬安表示，6月中發生此案後，已經即刻將駐衛警記2大過免職，而黃淑如則自行處分，因此他決定將對方調離現職，並於9月1日生效。

蔣萬安提及，台北市政府一直以來面對性騷擾事件決不寬貸，也絕對零容忍，所以社會局已即刻成立性騷擾防治專線，也感謝民間團體與北市府合作，接下來會透過各種方式協助，包括透過專線進行申訴、心理諮詢、創傷恢復等各項服務，希望任何遭遇到性騷擾的民眾，可以透過專線、市府各項資源給予協助。

不過，面對黃淑如本來就是待在屬於工務局底下的公園處，現在僅是降成工務局主秘，是否有些不妥？蔣萬安回應，最主要是調離現職，讓對方離開主管公園處的相關業務，「我們做這樣的決定，也希望避免再次事情發生。」