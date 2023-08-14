教育基金被拿去還債？黃珊珊還原真相　喊話不應為選舉扭曲是非

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨日前召開記者會，批評民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長時為了還債，挪用教育基金、捷運重置基金。對此，前台北市副市長黃珊珊14日就在臉書發文澄清事實真相，表示教育基金用撥付方式是讓長期累積不動的錢更有效運用，強調每年預算都經過議會審議、決算也經過審計部與議會審查，議員都曾是這筆預算監督的一份子，不應該因為選舉立場，故意扭曲是非對錯。

黃珊珊指出，每年教育局預算大概五百多億，本來就是由市政府公務預算撥付進入教育基金，用在學校，教育基金每年都會執行不完，每年可能剩下幾億到幾十億，多年累積起來就會剩餘上百億，所以，柯文哲上任後就是把這些留置在教育基金裡面長期不會動用的錢，要求先行使用，公務預算再依每年實際需要撥付剩餘款項，這些累積剩餘本來就是用在教育上，根本沒有掏空或拿去還債。

此外，黃珊珊提到，台北市八年來教育預算不斷成長，教育基金本來就應該由公務預算撥付，剩餘減少目的是更有效運用市府的資源，以前由市政府借錢再撥付到教育基金（教育基金還剩上百億），而借錢是要付利息的，形成「家裡有錢不用，去外面借錢來用」的怪異現象。

黃珊珊表示，台北市做到八年未舉債、更還了570億的債，債務從一千四百多億降為不到九百億，雖然少子化，但台北市的教育預算仍然每年不減反增，因為大力推動E化、雙語教育，學校整建等等。她直言，教育基金攸關下一代的未來，誰會掏空或拿去還債？

黃珊珊最後強調，每年預算都經過議會審議、決算也經過審計部與議會審查，議員都曾是這筆預算監督的一份子，不應該因為選舉立場，故意扭曲是非對錯。