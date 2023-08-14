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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原雙子星始末！　應曉薇批民進黨：為選舉「亂入」中資議題

記者袁茵／台北報導

曾經投標雙子星開發案，獲選為最優申請人的港商南海控股公司，近日遭爆被中國國企沒收股權；由於前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲過去曾因為南海控股投標雙子星，多次與投審會槓上，因此如今被綠營批評「沒主權意識」。國民黨台北市議員應曉薇14日召開記者會，找來雙子星私有地主王小玉還原南海控股「想吃台灣國門」始末。

▲▼應曉薇記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲應曉薇記者會。（圖／記者陳家豪攝）

台北車站特定區C1私有土地地主權益促進會會長王小玉14日上午在應曉薇的陪同下，於台北市議會召開記者會。王小玉表示，因為雙子星流標多次，上次又差點慘遭太極雙星掮客集團騙走，當年南海控股提出申請時即有不少單位檢舉，包含2019年律師賴中強還提醒所有私地要注意南海集團，檢舉函內容還包括南海控股入主陽信銀行，「當時我們都覺得奇怪，綠營銀行怎麼會接受中資背景南海控股入股？」

▲▼應曉薇記者會。（圖／記者陳家豪攝）

王小玉提及，當年應曉薇專注於該案始於南海集團在台成立的公司資本額僅1000萬，600億標案只拿1000萬成立公司，還變更多次成員名單，就跟小地主提醒表示「南海控股應該在調整中資持股比例，才能參與雙子星案審查」，但審查快半年都沒結果，小地主跟應曉薇不斷檢舉甚至抗議柯文哲，南海控股跟現在的宏匯集團都未曾拜訪小地主做標前說明，所有小地主完全不知道自己的權益。

應曉薇指出，今日雙子星何時完工才應該是被關注的議題，小地主的權益、現在的得標廠商有無盡力，才應該被用心討論，但民進黨為了總統大選「亂入」中資議題，只是為帶風向潑糞異己，「南海控股當時還投資陽信銀行，當年顧立雄說沒超過比例不算陸資，請問現任國安會秘書長的顧立雄，應不應該回覆全民，徹查南海控股若插旗陽信銀行，有無國安問題？」

應曉薇強調，倘若該資金還在，呼籲金管會為國安問題，應開鍘民進黨大金主陽信銀行，「陽信銀行不得接受中央國務院旗下公司投資，以避免國家金融業務、客戶資料遭竊取」，「兩岸投資許可辦法」陸資審查雖已修正，其實這辦法是「換湯不換藥」，民進黨以潑糞方式洗腦全民「陸資有毒」，但台灣到處是陸資，民進黨的陽信銀行要不要改插五星旗，民進黨主席賴清德不覺得臭？

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