郭台銘拋關渡平原變AI科技谷　可不可行？蔣萬安：盼大家給予各方建議

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前喊出「（前台北市長）柯文哲8年不能做到的，由我來做」，要將關渡平原打造成AI科技谷，引發民進黨立委吳思瑤批評「不要來開芭樂票」。針對郭台銘提的「關渡平原變成AI科技谷」政策是否可行？台北市長蔣萬安僅說，需要中央一起合作，確定未來的方向如何做，也希望大家給予各方建議、看法。

▲蔣萬安出席改變的力量—《看見台灣》十週年攝影巡迴展開展記者會。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安15日上午出席《看見台灣》十週年攝影巡迴展開展記者會，並接受媒體訪問。針對郭台銘提出「關渡平原變成AI科技谷」，被問到對於該塊地有無想法？蔣萬安回應，之前北市府都有開會討論，包括8月10日針對關渡平原相關計畫召開第二次會議，當天大家都踴躍發表意見與看法，接下來也會將結論送內部審議。

蔣萬安提及，周邊包括北士科、社子島的開發計畫也都逐步形成，接下來希望能朝著環境永續、因應氣候變遷等方向，跟中央好好溝通，大家一起討論關渡平原未來開發，也希望大家可以給予各方建議、看法。

媒體追問，是否認為AI科技谷可行？蔣萬安說，這需要相關程序，大家持續討論，也需要中央一起合作，確定未來方向如何做。