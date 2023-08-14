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民眾黨稱捍衛高虹安清白　林穎孟批「我的冤案」被柯文哲未審先判

▲▼台北市議員林穎孟。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理等5人，而背信案則不起訴。曾被助理指控涉詐領助理費的前台北市議員林穎孟，14日出面批評民眾黨總統參選人柯文哲，去年如何攻擊、未審先判。

林穎孟14日於臉書表示，高虹安等5人被起訴，因助理被迫上繳助理費、有私用、有挪民眾黨使用，而柯文哲辦公室說「捍衛高虹安清白」，但對比2022年柯文哲及其黨羽「如何攻擊我、未審先判我的呢？」

林穎孟提及，「我的冤案，第一，沒有一個助理上繳；第二，當然也不可能發生私用；第三，每個助理都有工作成績。」因其中一位助理兼職，檢察官起訴了她及助理兼職公司的葉姓負責人，而因其中一位助理離職補休期間仍領有月薪，檢察官起訴了她。

林穎孟指出，「檢察官聽信了某位陷害人推測捏造我動機的單方證詞，定罪於我，我要為了我看報紙才知道的『犯罪動機』孤身為自己辯護。」如果民眾黨人士或任何柯文哲的支持者，認為她有罪，「那此時又為何認為高虹安無罪呢？」

針對高虹安因貪污案被起訴，民眾黨14日上午回應，期待司法還原真相，支持高虹安在司法前提出更多證據，捍衛自己的權益。

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