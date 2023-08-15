陸男接「詐騙」電話帳戶憑空多62萬元　警：騙子幫你貸款

▲大陸一男子接完詐騙電話帳戶多出62萬元。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

江蘇無錫公安局近日破獲一起電信詐騙案。周先生接到自稱是金融平台客服的電話，稱他的貸款帳號出現異常，需要「走流水」，過沒多久周先生的銀行卡內突然多出14.8萬元人民幣（約62萬元新台幣）。所幸，男子的妻子及時發現異常，立即報警處理，才避免更大的損失。

據大陸媒體報導，周先生說，前陣子接到自稱是某金融平台客服的電話，對方告訴他，貸款帳號出現異常，建議他關閉帳號保護資金安全，為了操作需求，他們需要周先生「走流水」才能註銷帳號，過沒多久，周先生就收到銀行通知，銀行卡多出14.8萬元人民幣（約62萬元新台幣）。

周先生以為對方真的幫他註銷帳號，就想著把錢還給對方。這時又一個自稱是公安局警察的人打電話給周先生，說他涉嫌洗錢犯罪，要求他將錢轉入一個指定的「安全帳戶」，否則就要立案偵查。幸好，妻子察覺到異常，並及時報警求助。

警方表示，這些人利用金融平台客服和公安警察身份進行詐騙，他們通過網路獲取受害人的個人訊息，然後冒充金融平台客服，讓受害人在APP上申請貸款，並以各種理由讓受害者將錢轉入自己的帳戶。

警方還說，這些騙子並沒有幫他註銷帳號，而是利用周先生提供的信息幫他貸款14.8萬元人民幣（約62萬元新台幣），並試圖通過冒充警察的方式讓他轉錢給騙子，如果不及時報警，周先生不僅會被騙走14.8萬元人民幣（約62萬元新台幣），還會背上一筆高額債務。