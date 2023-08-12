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嘉義「阿宏」很忙！投資120萬被丟垃圾桶...清潔婦發現　真相超扯

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名紫衣男子「阿宏」聽信投顧公司表示能投資獲利，將身上所有120萬的積蓄全領出來，交給穿著西裝襯衫的「投資顧問」，阿宏滿心期待能賺大錢，但這名投資顧問卻隨即將白花花的錢，放進一家商場的垃圾桶中，而打掃人員清潔時驚見一捆捆的鈔票，連忙報警，警方調閱監視器後，果然在商場內逮捕放錢的車手，與打算來取款的共犯，及時守住阿宏120萬辛苦錢。

▲▼嘉義阿宏很忙！付120萬給詐騙集團，丟商場垃圾桶險被收走。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義阿宏（左紫衣）險遭騙！交付120萬給詐騙集團「投資」，被車手丟商場垃圾桶製造斷點，幸好被清潔人員先一步發現。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方指出，日前嘉義市垂楊路某間商場清潔人員「阿姝」清潔廁所時，於垃圾桶內發現高達120萬元現金數捆，上頭銀行的封緘章都還在，放置的地方又如此不尋常，機警的阿姝感覺有異，立刻打電話報案，經第一分局長榮派出所員警趕赴現場調閱監視器，果不其然是詐騙集團車手為了製造斷點躲避警方查緝，將現金藏匿於廁所內垃圾桶，意圖利用此方式轉交上手「收水」，迅速查找商場各處，最終於商場內順利逮獲身穿西裝的詐騙男車手，並循線查獲負責「收水」之共犯。

▲▼嘉義阿宏很忙！付120萬給詐騙集團，丟商場垃圾桶險被收走。（圖／記者翁伊森翻攝）▲▼嘉義阿宏很忙！付120萬給詐騙集團，丟商場垃圾桶險被收走。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲120萬元現金就放在商場垃圾桶中，等詐團共犯來「收水」。（圖／記者翁伊森翻攝）

而遭騙120萬的苦主「阿宏」，是在通訊軟體Line上突然被加入投資群組，聽信詐騙集團話術，先是投入小額資金10幾萬元，短短數日便獲利上萬元，且成功出金拿到獲利的錢，使得嚐到甜頭的「阿宏」更加深信不疑，領出所有積蓄120萬加碼投資，所幸有清潔人員「阿姝」發現機警報案，才能順利在阿宏受騙後不到1個小時內，便逮獲詐騙集團車手及共犯「收水」，追回險遭騙走的120萬。

▲▼嘉義阿宏很忙！付120萬給詐騙集團，丟商場垃圾桶險被收走。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼穿襯衫裝成投資顧問的車手進廁所前還有現金紙袋，出來後就不見蹤跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義阿宏很忙！付120萬給詐騙集團，丟商場垃圾桶險被收走。（圖／記者翁伊森翻攝）

第一分局局長林詔徹表示，現今許多詐騙集團，冒稱是某投顧公司以投資名義詐騙民眾，並由車手身穿西裝，帶著偽造的投顧公司證件向被害人騙取贓款，請民眾投資應尋求正當合法管道，詳加瞭解並多方詢問確認後再行決定投資與否，有任何疑問請撥打110或165求證，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！

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