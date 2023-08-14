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社會 社會焦點 保障人權

台中女郵局遞「空白提款單」寫8字　行員一看報警

▲▼台中女遞「空白提款單」寫7字，郵局行員一看報警。（圖／台中市政府）

▲女子因為接到綁架電話，以為女兒遇上，嚇得立刻到郵局提款，上面寫了8個字，也讓行員瞬間反應過來。（圖／台中市政府）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名邱姓女子日前接到綁架電話，嚇得跑去郵局，就想要領錢救出「遭到凌虐」的女兒。不過後來邱女在匯款單上寫了8個字，機警的行員看見後立刻報警，最後拆穿了這場騙局、成功保住了邱女的財產安全。

警方調查，邱女11日下午突然接到電話，對方指稱「女兒在我手上」，接著又有女生的淒厲哭嚎，嚇得她腦袋一片空白。

電話那頭還說，邱女的女兒因為反抗，不但頭部受傷，手機也被砸毀，要求支付7萬元贖金，還被告知「不准告訴任何人」，導致邱女心急地像熱鍋上的螞蟻，拿出存摺就趕往郵局。

不過，邱女在提款的過程中，機警地在提款單上寫著「有人叫我領錢勿說」，機警的行員看見以後，立即開始透過紙筆溝通，了解案情後報警處理。

正在巡邏的張姓、程姓員警獲報，立即前往現場，並且點破了詐騙集團的把戲，也幫忙聯繫上了邱女的丈夫、女兒，確認了人身安全，才讓邱女放下了心中的大石、也明白一切都只是詐騙把戲，財產才沒有遭遇損失。

對此，警方提醒，接到類似的綁架電話時，許多人會心急如焚，一不小心就墜入詐騙集團的陷阱，這也是詐騙案件頻傳的原因，民眾接到類似電話後，應該立即撥打110或165反詐騙專線，也可以到附近派出所求助，避免蒙受財產損失。

 

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關鍵字：

郵局提款單詐騙

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