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社會 社會焦點 保障人權

彰化女買緯創「超商面交投資款」　店員機警報案幫她保住30萬

▲▼詐騙集團成員約彰化婦人到超商面交款項，經小七店員察覺有異，機警報警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲詐騙集團成員約彰化婦人到超商面交款項，經小七店員察覺有異，機警報警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化75歲鄭姓婦人參加投資群組，和黃姓嫌犯約好到7-11便利商店面交投資款項，幸虧超商店員察覺有異，立即報警處理，警方到場後發現黃男已到手30萬現金，兩人身邊擺滿合約書、收據、印章等物品，立即將兩人一同帶回警局調查，蒐證後逮捕黃男，並依詐欺罪移送彰化地檢署做進一步的調查。

彰化縣警察局建構社區友善通報網，平日轄區警方與各大超商均有聯繫。有一名75歲的鄭姓婦人於12日早上9點25分時，在超商與一名年輕男子討論投資的事情。超商店員察覺有異，透過社區友善通報系統向警方報案，指稱有可疑人物在超商內進行詐騙活動。警方即刻行動，派遣線上巡邏警員趕往現場。

警方到達超商時，驚見兩人坐在用餐區域，身邊擺滿了合約書、收據、印章和其他可疑物品，男子手中還拿著30萬元現金。在盤查過程中，鄭女表示自己加入股票投資群組，可以投資現今最夯的AI概念股票，於是和對方約好在超商面交投資款項。

警方發現，黃嫌的身份證明與實際情況不相符，因此將兩人帶回莿桐派出所進行進一步調查。原來，鄭女被加入一個名為「金城財富VIP43」的股票群組，某名暱稱為「李雅欣」的人以高額利益誘惑她購買緯創股票，還指示她不必到銀行匯款，而是約在超商面交。

▲▼詐騙集團成員約彰化婦人到超商面交款項，經小七店員察覺有異，機警報警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鄭女原本毫無懷疑，堅信對方的說辭。然而，在警方的詳細說明後，被害人對黃嫌的身份也開始產生疑慮，黃嫌則聲稱自己是因為看到FB臉書上的徵才廣告而參與，並且接觸了詐騙文件，尚未拿到報酬。警方蒐集了相關證據後，依法逮捕並依詐欺罪移送給彰化地檢署做進一步的調查。

彰化警分局再次提醒民眾保持警惕，不要輕信陌生人的投資建議，更要提高警覺，避免落入詐騙的陷阱，保障自己的財產安全。

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