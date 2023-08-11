高雄男泰國酒吧喝到「孟婆湯」醒來送緬甸做詐騙　返台已半身不遂

記者林彥臣／綜合報導

全球反詐騙組織「GASO」11日發布表示，一名高雄男子於今年4月獨自前往泰國旅遊，在酒吧喝下一杯「孟婆湯」，醒來之後發現自己已被送往緬甸的「果敢老街」從事詐騙工作，後來為了逃亡從7樓墜落，導致半身不遂，經過「GASO」與當地台商援助之後，才於上周返回台灣接受治療。

▲高雄男獨自到泰國旅遊喝到「孟婆湯」被送到緬甸做詐騙，回台已經半身不遂。（圖／翻攝自YouTube／全球反詐騙組織GASO-中文）



受害男子表示，他今年4月一個人前往泰國清邁旅遊，因為心情不好去酒吧喝了一杯酒之後，就開始意識不清，醒來之後發現自己在車上，旁邊坐了2個帶著武器的阿兵哥，當下也不敢多問，只能假意配合，後來進到詐騙園區，也只能好好工作，避免自己被揍、被電。

▲Ｘ光片顯示，男子的腰椎已經斷裂。（圖／翻攝自YouTube／全球反詐騙組織GASO-中文）



受害男子說，後來趁著園區主管出遊的時候，他約了15個員工，將鐵窗剪破，把被單綁成繩子從7樓逃走，後來因為發現有車經過，想躲在冷氣後面藏身，卻不慎失足墜落，醒來之後已經被送往園區內的醫院治療，醫生告訴他，「你的腳骨都碎了，腰椎也斷了」。

▲GASO工作人員訪問受害男子被擄走與逃跑的過程。（圖／翻攝自YouTube／全球反詐騙組織GASO-中文）



受害男子指出，因為逃走時身上有帶現金，所以賄賂了醫院裡的保安，讓他打電話回台灣跟媽媽求救，後續才透過「GASO」與當地台商，進行一系列的救援行動。