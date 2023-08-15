「賴蕭配」箭在弦上？　綠委讚優秀人選：但談這些還太早

▲民進黨總統參選人賴清德、駐美代表蕭美琴合照，是否「賴蕭配」引起關注。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德出訪友邦過境紐約，14日赴美國職棒大聯盟紐約大都會主場參觀，並與駐美代表蕭美琴合影。由於賴清德身兼民進黨總統參選人，合照也引起是否「賴蕭配」的討論。民進黨立委羅致政15日分析，不用過度解讀，談這些都還太早，「適不適合副總統由總統決定，蕭美琴是優秀外交官、政治人才。」

對於「賴蕭配」的討論，羅致政表示，這不用過度解讀，蕭美琴大使就是駐美大使、協助賴清德過境美國，以她更接美國地氣方式展現台美關係，這是非常適切做法，她是本黨以及台灣優秀人才，對於她未來有什麼規劃，相信全民都有很多期待。

若蕭美琴當副手是否替賴清德加分？羅致政指出，現在講這問題還太早，他現在重點就是安排代表總統前往邦交國，這些問題或花絮就暫時不討論，現在重點是確保邦交國穩定。

羅致政表示，未來選舉議題包含副手選擇等等，現在談這些都還太早，「適不適合由總統決定，蕭美琴是優秀外交官、政治人才。」

民進黨立委郭國文則認為，蕭美琴被認為是主要副手人選之一，關鍵在於她過去民選公職的歷練、現在外交領域表現也非常突出，在現階段國際情勢發展跟變化下，讓國人更加期待有國際領域表現突出的副手搭配賴清德，可以更符合國人期待。