賴清德首提「無台灣獨立路徑」　「中華民國」國名不用改

▲副總統賴清德現正出訪友邦巴拉圭。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德近日接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪時表示，「我的責任就是維持台海的現狀，同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮，所以沒有所謂的獨立路徑，必須要維持和平的穩定現狀，因為台灣已經是一個主權獨立的國家」。這也是賴清德首度使用「沒有獨立路徑」一詞描述現狀。

賴清德7月27日在總統府接受《彭博商業周刊》訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來，首次接受外媒專訪。

《彭博商業周刊》數度關切有關台灣獨立的問題，詢問賴清德，是否要正式的獨立？賴清德回應，必須要根據事實，他所謂的務實，就是根據事實，這個事實就是台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，而且中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣佈獨立。

《彭博商業周刊》追問，為了提升正式的認同，賴清德是否會考慮正式更改中華民國的國名？賴清德說，現在的名字、憲法上的名字就是中華民國，為了要團結台灣，「總統蔡英文用中華民國（台灣）來稱呼我們的國家，未來我也會持續這樣來推動，沒有另外更改國家名字的情況」。

此外，《彭博商業周刊》繼續追問，對於正式獨立，賴清德是否有藍圖？賴清德重申，他的責任就是維持台海的現狀，同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮，所以沒有所謂的獨立路徑（英文翻譯為：As a result, no such framework exists. ）。他說，必須要維持和平的穩定現狀，因為台灣已經是一個主權獨立的國家。