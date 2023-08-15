巴拉圭新任總統當面向賴清德承諾　「一定跟中華民國維持邦交」

▲副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，15日出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德出席巴拉圭新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，於台北時間15日上午（當地14日晚間）出席歡迎晚宴。賴清德透露，他在跟貝尼亞會面時，貝尼亞當面告訴他，一定會繼續與民主的中華民國台灣維持邦交，進一步深化兩國合作關係。

賴清德致詞時，首先向來自美國、加拿大、巴西、阿根廷、智利，以及在地巴拉圭的僑領及僑胞們表達問候。他說，明天是巴拉圭共和國大喜的日子，新任貝尼亞總統即將宣誓就職，巴拉圭與台灣有66年邦誼，是非常重要的友邦，總統蔡英文特別指派他擔任特使，率領代表團前來祝賀，傳達全國人民對巴拉圭的祝福。

賴清德說，蔡英文有指示幾項任務，首先希望代表團能夠利用各個場合，把握各種機會，深化台巴邦誼，並開拓兩國各項合作，進一步促成台巴經濟繁榮發展，造福兩國人民；第二，難得來到南美洲，應該要代表國家、政府、人民，向僑領、僑胞們表示感謝，僑領們雖然人在南美洲，心一直都在台灣，不論大大小小的事情，只要臺灣有需要，都是出錢出力、提供協助。

賴清德舉例，在疫情期間，除了關心、幫助台灣，也在僑界登高一呼，代表台灣協助當地防疫，讓世界看見台灣有能力在國際社會上做出貢獻，這些對台灣的幫助都非常大。

賴清德說，台灣在國際上的參與，受到區域霸權的影響，因此蔡英文希望代表團藉由此行，自信地與國際領袖進行交流，與各國代表團使節們會晤，讓國際社會進一步了解台灣對於民主、自由、人權等價值的堅持，而且台灣人民溫暖、善良，願意善盡地球村的責任，也願意在國際情勢複雜的狀況之下，在印太地區盡最大力量，維持和平與穩定，並對國際社會做出貢獻。

賴清德表示，訪團的包機將要降落時，在天空中就可以看到僑領們揮舞國旗，歡迎著代表團，他的心情非常振奮，就像是在他鄉遇故知，也像是未曾離開國家，感到非常溫暖。

賴清德說，今天上午他與代表團拜訪了現任阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。他說，阿布鐸是一位非常傑出的領袖，在國際上支持台灣，且堅定認為，巴拉圭共和國應該要與中華民國維持友好邦交關係，並不是因為彼此利益交換，而是因為共同享有民主、自由、人權等價值。

接著，賴清德表示，隨後也拜訪了貝尼亞總統，而貝尼亞強調，他所率領的政府，一定會繼續與民主的中華民國台灣維持邦交，進一步深化兩國合作關係，他們彼此間也進行了各項合作計畫的探討。