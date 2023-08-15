《彭博》指賴清德「總統選舉領先者」　他讚：國際最關注候選人

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德近日接受外媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，《彭博》也宣布賴將為下一期封面人物，並稱賴為「總統選舉領先者」。對此，立委參選人吳崢15日表示，此次彭博專訪，不僅顯示賴清德是國際最關注的總統候選人，也是最能帶領台灣在印太地區發揮關鍵角色的領袖人物。

吳崢表示，台灣2024大選是國際民主陣營關注的焦點，而賴清德更是國際認證最具領導能力與國際視野的領袖級人物。吳指出，賴清德在專訪中向世界宣示會以理性、穩健的態度帶領台灣向前進，也向國際堅定表態，台灣不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

吳崢分析，賴清德是目前路線最清晰的總統候選人，也是唯一能向國際社會保證，不會走向傾中路線的候選人。吳表示，賴清德清楚向世界傳達，維持台海現狀、保護台灣，維護民主、和平與繁榮是他的首要任務。同時台灣在全球產業供應鏈擁有重要角色，會持續為世界貢獻心力。

吳崢說，賴清德無論在全球安全體系、民主夥伴關係以及國際貿易上，都與民主世界站在同一陣線，擁有共同價值與理念。此次彭博專訪，不僅顯示賴清德是國際最關注的總統候選人，也是最能帶領台灣在印太地區發揮關鍵角色的領袖人物。