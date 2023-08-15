陸3地台商協會抗議賴清德過境美國　 稱不願台灣變「火藥桶」

▲賴清德過境美國抵達下榻飯店，僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，途中過境美國紐約，引發中國大陸官方不滿。大陸三地台商協會今（15）日發布聲明表示「深感擔憂」，並呼籲台灣不要掉入美國設下的圈套，希望兩岸關係繼續和平發展。

江蘇昆山市作為台商重鎮，當地台胞投資企業協會表示，號稱務實「台獨」工作者的賴清德藉機過境美國和外部勢力勾結，謀取個人選舉私利，最終將損害廣大台灣同胞的利益，破壞台海和平穩定。

該協會指出，大陸經濟高速發展，兩岸貿易勢頭強勁，帶動廣大在台灣的企業，員工及百姓分享兩岸和平發展的紅利，廣大台商希望兩岸關係繼續和平發展，不願看到台灣變成「火藥桶」，更不願變成「台獨」分裂分子的犧牲品。

廈門市台商協會亦發聲明，批評賴清德的行徑對當前兩岸關係無異於火上澆油，是對兩岸同胞感情的極大傷害，是對台海和平的嚴重挑釁；在廈台商及廣大台灣鄉親無一不義憤填膺，表示堅決反對和強烈抗議。

廈門台商協會指出，倚美謀獨、抱美國大腿，是民進黨當局試圖分裂中國、妄想「台獨」的慣用伎倆，事實證明這樣的伎倆沒有出路、不得民心。

廈門台商協會發出呼籲，希望台灣當局不要掉入美國設下的圈套，不要充當美國的「馬前卒」，不要做「抱大腿」的齷齪行徑，更不要把台海變成同胞相煎之戰場；兩岸是骨肉血脈相連的同胞兄弟，應該進一步促進經貿、醫療、科技等領域的交流，讓人民過上幸福生活 。

廣西南寧市台商協會表示同樣擔憂，並批評強烈抗議賴清德「竄訪」美國，堅決反對美國以任何形式縱容「台獨」分裂行徑，呼籲台灣有關方面正視台商台胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，回到「九二共識」和兩岸關係和平發展的正確軌道上，共同維護台海和平穩定，推進兩岸統一進程。

針對賴清德過境美國，大陸外交部不滿批評其「竄美」，解放軍也於8月12日至14日在東海進行軍事演習，而美國國務院重申，中國沒有理由把過境扭曲成升高情勢作為。對此，外交部發言人劉永健今日表示，中國無權干涉民主國家的正常來往，也沒有理由過度反應或藉機升高情勢。