▲國民黨發言人、立委參選人李明璇。（圖／記者吳世龍攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委賴品妤反對核電，後遭質疑其父賴勁麟是雲豹能源董事長，且掛名公司代表人的能源相關公司高達18家，是「綠能大亨」，更被爆出雲豹能源常捐贈政治獻金給民進黨新潮流人士。對此，國民黨發言人李明璇14日就在臉書大酸，一個提供金援給新潮流吃香喝辣的雲豹，換來台灣越來越貴的發電成本和持續不穩的供電，「穩定的獻金供給」遠比「穩定的供電」重要吧？

李明璇指出，賴品妤批評國民黨總統參選人侯友宜的核能政策，結果被爆出她的父親就是「綠能大亨」雲豹能源的董事長，更被踢爆這間能源集團，貢獻給民進黨新潮流的政治獻金，金額非常可觀。她提到，在世界紛紛把核能發電視為綠能的同時，卻看見民進黨反其道而行，眼睜睜的看著空氣越來越差，停電跳電不斷發生，台電的財務虧損更是越來越嚴重，但對於日本排放核廢水卻又默不吭聲。

「隨著賴品妤的挺身而出，才終於讓外界發現了其中的奧秘：原來是如果核電重啟，綠能就變不能了，不能繼續撈錢了」，李明璇批評，為了怕漲電價影響選票，只好讓台電不斷虧錢，繼續使用昂貴的能源，卻又同時讓特定人士大發橫財，更驚人的是賴品妤還說爸爸只是領月薪的董事長，難怪同黨有「只是租屋的同居」，「只是超買的香煙」。

對此，李明璇大酸，一個提供金援給新潮流吃香喝辣的雲豹，換來台灣越來越貴的發電成本和持續不穩的供電，「我想對於民進黨新潮流來說，『穩定的獻金供給』遠比『穩定的供電』重要吧？」