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大陸 大陸焦點 特派現場

爬山巧遇「保育神獸」嗨翻！專家無情判定是「大橘」：吃太胖啦

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友12日拍影片爆料稱，在安徽黃山上拍到神秘動物，不少網友認為是大陸一級保育動物雲豹。13日，黃山景區工作人員回應稱，當地的確曾有云豹生活，但牠一般不會出現在人流如此密集的地方。不過，專家看後表示，根據自己的經驗可以初步判斷，「就是一隻大橘貓而已！」

據《大皖新聞》報導，8月12日和13日，一名網友連續發布了兩條影片，引發網友關注和熱議，「黃山頂上看到的，這是什麼動物？有人說是雲豹、大山貓、猞猁……。」

該網友拍下的影片顯示，在黃山標誌性的奇石、奇松之間，一隻通體黃色的動物在自如地跳躍行走，幾十公尺外遊客的圍觀、拍攝似乎並未令牠感到害怕。遊客們則在紛紛討論這是什麼動物，有人說是貓，遭到了周邊人的反駁，「哪有這麼大的貓？」

▲▼遊客在黃山拍到珍稀動物雲豹？專家初步判斷：是大橘貓。（圖／翻攝自大皖新聞）

▲遊客在黃山拍到珍稀動物雲豹？專家初步判斷：是大橘貓。（圖／翻攝自大皖新聞）

在留言區，有網友認為這是黃山雲豹，「我們黃山人小時候見得多了」。這條留言得到了最多的按讚，不過也有網友質疑稱，近十幾年來，只有云南和西藏才觀測到過野生雲豹。

資料顯示，雲豹背部和體側有獨特的雲朵狀花斑，皮毛基色是均一的淺黃色到灰色，在大陸分佈於亞熱帶和熱帶林區。雲豹體長70到108公分，體重16到32公斤。

8月13日下午，黃山景區工作人員稱，黃山景區及周邊的確曾有云豹生活，但他們並未聽說過近期遊客拍攝到雲豹，「景區人員較多，雲豹體型較小，一般不會出現在人流密集的地方。」

安徽大學動物專家虞磊則認為，他近幾年在黃山風景區開展地面監測時，多次在山頂看到過多隻橘貓，「因遊客投餵較多，這些橘貓的體型較大。」虞磊表示，根據自己的經驗可以初步判斷，「就是一隻大橘貓而已！」

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