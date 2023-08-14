快訊／五互集團爆不法吸金220億！女總裁現身道歉　受害人暴動

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」被爆多年來非法吸金220億，7月底更導致代理牛角燒肉等8家知名品牌子公司的「捷利國際餐飲集團」倒閉，讓員工、消費者相當錯愕。五互龍海受害者自救會今（14）日前往公司哭訴快活不下去，而集團女總裁陳秋白則現身說明會表示，現在很多事已經進入司法程序不便講，她會接受最嚴厲的司法檢視，並跟受害者致歉。

▲五互集團涉不法吸金220億！女總裁陳秋白現身說話了，現場爆衝突。（圖／左：翻攝五互集團官網、右：民眾提供）

▲▼五互集團涉不法吸金220億，自救會衝公司行政中心抗議。（圖／記者吳世龍攝）

五互龍海集團從高雄發跡，長年來利用販售消費型契約來做資金吸收，巧立名目誘使消費者不斷購買契約，但竟五鬼搬運，將錢轉入五互集團其他事業體。

五互龍海受害者自救會今聚集集團行政中心表示，今天五互集團針對購買契約的受害者召開說明會，他們就是要來這邊要個正義、公道，受害者怒吼「陳秋白背信欺騙信任，要消費不能消費就退錢。」現場更有受害者下跪哭訴，自己錢都沒了，真的快活不下去。

▲▼陳秋白現身說明會後，受害群眾上前理論，現場爆衝突。（圖／民眾提供）

原先抗議群眾預期陳秋白今日不會出現，但她後續突然現身說明會向受害者表示，「現在很多都進入司法程序，希望大家不要對龍海的主管太多苛責，現在很多事都已經進入司法程序，很多事情不便講，我會接受最嚴厲的司法檢視，在這邊跟各位道歉。」

不過，陳秋白現身之後，不少激動的受害者衝上前要找她理論，現場一度暴動，她隨後在保全組成的人牆保護下，倉皇離開現場。

▲五互集團總裁陳秋白（左）疑涉嫌吸金遭檢、調約談。（圖／左：翻攝五互集團官網、右：資料照片）

五互集團2010年起主打整合生活服務、生命禮儀、物業安全、營建工程及安養照護五大事業群，在高雄地區頗受消費者歡迎，但檢、調在2019年接獲檢舉指稱，五互集團以生前契約、消費型契約來招募投資，並以3年或6年為一期，消費者購買期滿後，一年就能領到大約4％的利息，還可以享用集團公司提供的健檢、消費券等服務，涉嫌透過這種消費型的契約詐財。

檢方偵辦查出五互集團非法吸金達220億2500多萬元，有1萬8000多人受害，偵結後依違反《銀行法》將集團女總裁陳秋白及12名幹部起訴，高雄地院今年5月一審宣判，判陳秋白徒刑10年6月，其餘幹部判1年10月至8年6月不等。

不料，檢、調後續接獲情資，指五互集團仍持續在外以販售契約的方式吸金，高雄地檢署檢肅黑金及企業犯罪專組主任檢察官劉俊良、檢察官吳韶芹指揮法務部調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站、新北市調查處及台中市調查處3日到持搜索票高雄、新北、台中、彰化、台南等地執行搜索，當場扣得現金798萬餘元及帳戶1633萬餘元。

檢、調同步帶回陳秋白等幹部14人，經檢察官訊問後，諭令陳秋白以300萬元交保，幹部則分別以100到15萬元不等交保。檢、調初步清查，受騙的民眾超過萬人，詳細的金額及人數則需要進一步釐清。