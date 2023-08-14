新北驚見「人體路障」！路口擋車10多次　民眾怒拍PO網提醒

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區中正路板橋國中旁，有民眾目擊一名男子在未畫製行人穿越道的路口，待有小客車或公車要通過時，故意走至路中，再回頭走回，重複來回至少10次，民眾將拍攝的影片傳至臉書「我是板橋人」社團，提醒民眾行經要小心，住附近的網友看到，感謝貼文提醒，轄區海山分局表示，未接獲報案，如有發現可報警，將依道交法裁罰。

▲男子假裝過馬路，待公車駛來就走到路中 。（圖／翻攝我是板橋人）

從影片顯示，板橋區中正路板橋國中旁的路口，當有小客車或公車要經過路口時，一名男子就會假裝過馬路，未行走行人穿越道，到了路中隨即轉頭走回，重複來回約10次，嚴重影響交通安全，民眾也將影片貼到臉書社團「我是板橋人」，要行經的民眾要小心。

▼男子假裝過馬路，待小客車駛來就走到路中，往返約10次 。（圖／翻攝我是板橋人）

轄區海山警分局表示，未接獲民眾報案，根據《道路交通安全規則》第 134 條規定，在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道的路段，民眾需依規定穿越，且不得在其100公尺範圍內穿越道路，違規者可依《道路交通管理處罰條例》第 78 條，處新臺幣 500 元罰鍰。

警方提醒，駕駛人和行人應共同遵守交通規則，車輛行經路口時，減速慢行並停讓行人；行人也應依照標誌、標線及號誌指示穿越道路，共同營造友善安全的交通環境。如發現有類似的行為，可隨時撥打02-29640322，本分局將立即派員前往了解，也感謝各位網友對於板橋地區交通治安的關心。

▼民眾在板橋拍下男子假裝過馬路貼到網路 。（圖／翻攝我是板橋人）